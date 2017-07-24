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24 июля 2017 года 11:45

Снижение рынка акций вслед за нефтью тормозится ослаблением рубля

Москва. 24 июля. Снижение рынка акций вслед за нефтью и фондовой Европой утром в понедельник тормозится ослаблением рубля, что оказывает поддержку индексу ММВБ; игроки ожидают итогов встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), проходящей в Санкт-Петербурге.

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 1921,8 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1012,68 пункта (-1,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,5%.

Доллар вырос до 59,78 рубля (+0,42 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4% и -2,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%).

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,9% "префы").

Акции "Норникеля" подросли на фоне известий, что индексный провайдер MSCI повысил оценку FIF ГМК с 0,35 до 0,4 с учетом продажи "Металлоинвестом" своей доли в "Норникеле" (изменение вступит в силу 25 июля после закрытия торгов).

По оценке аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, повышение FIF "Норникеля" приведет к увеличению веса бумаг компании в индексе MSCI Russia на 74 базисных пункта - до 5,91%.

Индексы в США в пятницу снизились (неделю S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе), поскольку квартальная отчетность и прогнозы ряда крупных компаний оказались слабее ожиданий рынка. На текущей неделе трейдеры готовятся к повышенной волатильности фондового рынка: ближайшие дни будут пиком текущего сезона отчетности американских компаний. Кроме того, 25-26 июля пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которой не ждут изменений денежно-кредитной политики.

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), проседают Европа (CAC40, DAX, FTSE теряют 0,1-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%) и нефть.

Нефтяной рынок ожидает итогов встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) в Санкт-Петербурге, который представит рекомендации, касающиеся сокращения добычи, по итогам оценки выполнения соглашения и его эффективности.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $47,85 за баррель (-0,4% и -2,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $45,55 за баррель (-0,5% и -2,5% в пятницу).

Как заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в интервью "РБК-ТВ", ОПЕК и США в четвертом квартале 2017 года планируют обсудить текущую ситуацию на нефтяном рынке, выразив надежду, что американские производители со временем присоединятся к инициативе о сокращении добычи нефти.

Как заявил "Интерфаксу" глава Минэнерго Александр Новак, уровень выполнения сделки ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти в июне составил 98%, а за полгода действие соглашения о сокращении добычи убрало с рынка более 350 млн баррелей нефти.

Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук также подтвердил журналистам, что уровень выполнения сделки по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК превышает 90%.

По оценке М.Баркиндо, темпы мирового роста спроса на нефть во втором полугодии могут составить 2 млн баррелей в сутки (б/с), при этом картель ОПЕК ждет возвращения на рынок Нигерии и Ливии, и каждый баррель поставок обеих стран будет востребован.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, на текущей неделе инвесторы продолжат следить за публикациями корпоративных финотчетов, а также макростатистикой, которая будет включать предварительные данные за июль по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг, а также данные по рынку жилья в США и динамике ВВП. Главным событием недели станет заседание ФРС, от которого, впрочем, практически никто из участников рынка не ждет повышения ставки.

Кроме того, продолжение может получить история о возможных связях президента США Дональда Трампа, его родственников и высокопоставленных чиновников с Россией, что снижает вероятность успешного проведения через Конгресс необходимого пакета законов в области фискального и дерегуляторного стимулирования экономики. На этом фоне инвесторы могут проявить осторожность и сократить рыночный риск в своих портфелях, в особенности, если отчетности промышленных компаний и технологического сектора (в ближайшие дни - Alphabet, AMD, Facebook, Coca-Cola, Ford и другие) окажутся слабее ожиданий.

Российский рынок акций продолжает сползать вниз на фоне слабости нефти и ухудшения сантимента в отношении активов развивающихся рынков. После завершения дивидендного сезона внимание инвесторов на этой неделе переключится на внутренний сезон отчетности.

Индекс ММВБ в начале недели может протестировать область поддержки 1915-1920 пунктов, в особенности, на фоне запланированного на 25 июля одобрения в Конгрессе США пакета по экономическим санкциям против ряда компаний РФ. Впрочем, некоторое повышение рублевой стоимости Brent может улучшить позиции российских активов и способствовать восстановлению индекса в направлении 1965 пунктов по ММВБ к концу недели. В понедельник финансовую отчетность могут опубликовать "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) и "Интер РАО" (MOEX: IRAO), операционные результаты за II квартал раскроют "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и "Детский мир" (MOEX: DSKY), также запланировано проведение Дня инвестора и аналитика у "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG).

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, помимо отчетов, внимание инвесторов направлено и на статистику из США, если она покажет ухудшение, то у ФРС вновь не будет оснований для ужесточения монетарной политики и у ЕЦБ появятся дополнительные козыри, чтобы сохранить все без изменений.

В США число активных буровых, согласно пятничному отчету Baker Hughes, сократилось за прошлую неделю на 1 штуку - до 764 единиц. Кроме того, нефть могут поддержать искусственные меры: в США рассматривают возможность наложения санкций на Венесуэлу, чтобы ограничить возможность платежей в долларах за нефть из латиноамериканской страны.

На текущей неделе у российского рынка акций могут оказаться сложные времена, поскольку внешний фон уже не будет поддерживающим, разве только на совещании министров ОПЕК и прочих участников соглашения по ограничению добычи прозвучат сильные заявления. В остальном все внимание рынка будет на заседаниях ФРС и ЦБ РФ. Решений от регуляторов не ждут, но интерес представляют итоговые заявления и прогнозы. Риском для российского рынка является падение по индексу ММВБ ниже 1920 пунктов, что отменяет сценарий повышения до 2000 пунктов.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, нефтетрейдеры настроены весьма пессимистично в отношении совещания ОПЕК, и если с этого фронта действительно не придет никакой поддержки, рубль продолжит ослабление. Ливия и Нигерия пока не готовы принять приглашение к участию в сделке ОПЕК+, да и обсуждения этого вопроса, похоже, нет на повестке дня.

Еще одним ударом по рублю станут действия "Роснефти", которая провела крупное размещение облигаций: компания взяла в долг 266 млрд рублей, которые, скорее всего, будут конвертированы в доллары, что приведет к оттоку с рынка валютной ликвидности. Доллар вернулся выше уровня 59 руб., что открывает путь к дальнейшему подъему.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что рубль теряет позиции к доллару в том числе из-за опасения инвесторов о введении новых санкций против России. Однако в понедельник при позитивных итогах встречи Комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ российский рынок акций может попытаться подрасти.

Ближе к закрытию торгов понедельника инвесторы предпочтут выйти в "кэш" перед голосованием Сената США по законопроекту о новых санкциях во вторник, 25 июля. Теперь, когда Сенат и Палата представителей согласовали новый законопроект, после голосования будет сформирован билль, который поступит президенту США на подпись. При поступающих заявлениях о поддержке Белым домом новых санкций, они могут быть отложены. Президент США не подпишет закон, чтобы не ограничивать свои полномочия в принятии политических решений.

Тем временем, Евросоюз озаботился влиянием новых санкций против России на экономику Евросоюза в целом. На этом фоне доллар укрепляется к рублю, фондовый рынок корректируется вниз, а доходности ОФЗ могут подрасти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели акции СК "Южурал-АСКО" (-22,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,3%).

Подорожали бумаги "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+3,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,8%), "Детского мира" (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 7,3 млрд руб. (из них 3,233 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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