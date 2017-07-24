Ожидаем котировки Brent на отметках $47-50 в краткосрочном периоде - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены от сдержанного роста в ходе утренних торгов перешли к снижению на фоне первых сигналов/заявлений из Санкт-Петербурга. Сегодня рынок всецело фокусируется на встрече министерского комитета по выполнению договоренностей по сделке ОПЕК+. Предварительные сообщения указывают на "олимпийское спокойствие" основных представителей соглашения. В частности, стало известно, что ограничение добычи нефти Нигерией и Ливией не стоит на повестке дня, и участники готовы предоставить возможность указанным странам выйти на запланированные мощности (Нигерия – 1.8 mn bbl/d, текущий уровень – 1.75 mn bbl/d; Ливия – 1.25 mn bbl/d, текущий – 0.84 mn bbl/d). После 01/04/18 (окончание действующего соглашения) планируется плавный выход из сделки в соответствии со спросом на рынке. Т.о. можно отметить, что на текущий момент рынок не располагает какими-либо позитивными сигналами, которые способны подогреть оптимизм рынка в части цен (новых ограничений нет, продление соглашения – не базовый вариант). Возможно, цель придать дополнительный оптимизм рынку и не преследуется, как минимум на данный момент, т.к. низкие цены последних двух месяцев все же не благоприятствуют дальнейшей активизации американских сланцевиков. Так, несмотря на то, что производство в США на пике, рост числа буровых сбавил прежнюю скорость. В целом же картина рынка продолжает выглядеть не в пользу устойчивого роста цен. Краткосрочно сезонные факторы поддерживают рынок, в то же время уровень запасов и здоровое предложение не позволяют смотреть с чрезмерным оптимизмом в будущее. Вероятно, сегодняшняя встреча ОПЕК+ не преподнесет позитивных сюрпризов, при этом производители всевозможными способами будут убеждать рынок, что все идет по плану, и для большего эффекта нужно лишь время. На этом фоне ожидаем котировки Brent на отметках $47-50 в краткосрочном периоде", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.