У USD/RUB есть шанс завершить торги этой недели выше 60 - FxPro

"Вслед за нефтью рубль снижался во второй половине дня пятницы. Если наше предположение об откате доллара на этой неделе окажется верным, то USD/RUB вполне уверенно завершит торги на этой неделе выше 60, и, возможно, даже попробует "забраться" к 61. Сочетание ослабления нефти и возможная коррекция по евро способны отправить пару EUR/RUB в область 70, но вряд ли стоит рассчитывать на большее", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.