Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов понедельника

Москва. 22 июля. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне небольшой коррекции цен на нефть после пятничного падения.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,4-59,49 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,47 руб./$1 (+11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 69,24 руб./EUR1 (+1,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 6,7 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 63,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 53,75 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 57,27 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в начале торгов понедельника в ожидании результатов встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Цены на нефть немного корректируются после сильного падения в пятницу на опасениях роста экспорта сырья странами ОПЕК. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялась на 0,35% - до $48,23 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,24% - до $45,88 за баррель.

Министерский комитет по выполнению договоренностей ОПЕК+ в понедельник представит рекомендации, касающиеся сокращения добычи, по итогам оценки выполнения соглашения и его эффективности, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.