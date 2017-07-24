24 июля 2017 года 10:20
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов понедельника
Москва. 22 июля. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне небольшой коррекции цен на нефть после пятничного падения.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,4-59,49 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,47 руб./$1 (+11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 69,24 руб./EUR1 (+1,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 6,7 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 63,86 рубля.
Доллар при этом оказался на 53,75 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 57,27 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в начале торгов понедельника в ожидании результатов встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Цены на нефть немного корректируются после сильного падения в пятницу на опасениях роста экспорта сырья странами ОПЕК. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялась на 0,35% - до $48,23 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,24% - до $45,88 за баррель.
Министерский комитет по выполнению договоренностей ОПЕК+ в понедельник представит рекомендации, касающиеся сокращения добычи, по итогам оценки выполнения соглашения и его эффективности, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
24 июля 2017 года 18:34
мериканская валюта остается под "гнетом" продавцов, находясь под влиянием политических страстей в Вашингтоне, слабых экономических данных и роста вероятности замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и... читать дальше
.
24 июля 2017 года 18:00
"В начале текущей недели рубль продолжает медленно дешеветь и, вероятно, тенденция в направлении 61 рубля за доллар США продолжится до тех пор, пока вновь раскручивается санкционная риторика", - отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов. читать дальше
.
24 июля 2017 года 17:21
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с $1,31 до $1,38 за штуку, говорится в обзоре ИК.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".
По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.
24 июля 2017 года 16:37
"Усиление опасений ввода новых санкций против российских компаний стало причиной негативного начала новой торговой недели на российском рынке акций. В первую половину торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,2% - до 1921 пункта, а индекс РТС из-за ослабления курса рубля против доллара (на 48... читать дальше
.
24 июля 2017 года 16:19
"Цены на нефть марки Brent вернулись к уровню 48 долларов за баррель. Ожидания по итогам встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге оказывают существенное давление на рынок. На текущий момент в ценах отражено отсутствие изменений по квотам и отсутствие ограничений по добыче нефти в Ливии и Нигерии. То есть... читать дальше
.
24 июля 2017 года 15:55
Москва. 24 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник, рубль снижается к бивалютной корзине в ожидании ужесточения антироссийских санкций со стороны США. читать дальше
.
24 июля 2017 года 15:38
"Инвестиционные настроения в начале новой недели остаются немного подавленными. На фоне разгорающегося очередного скандала вокруг европейского автопрома основные биржевые европейские индексы находятся под давлением. Немецкий биржевой индекс DAX сегодня в первой половине дня потерял ещё 0,5%, и до... читать дальше
.
24 июля 2017 года 15:07
"В понедельник с утра сессия по паре проходила в "красной зоне", где евро/доллар торговался около отметки 1,1643, протестировав уровень сопротивления на 1,1657. После публикации предварительного индекса деловой активности в секторе услуг пара евро/доллар отскочила от нижней линии Боллинджера на... читать дальше
.
24 июля 2017 года 14:24
"В пятницу торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1255,53, где золото укрепилось по отношению к доллару на 0,87%, а волатильность торгов составила 0,99%. Драгметалл продемонстрировал почти самый большой рост за прошедшую неделю на фоне повышения спроса из-за снижения курса... читать дальше
.
24 июля 2017 года 13:57
"Рубль торгуется в "минусе" на новостях о возможном введении США очередной порции антироссийских санкций. Влияние на курс национальной валюты оказывают выплаты в рамках налогового периода. В целом неделя обещает быть насыщенной: предстоит встреча ОПЕК в Санкт-Петербурге, а также заседания ФРС и... читать дальше
.
24 июля 2017 года 13:32
"Текущая неделя попадает в период крупных дивидендных выплат (высокий спрос на рубли), а 25-28 июля компании заплатят налоги за июнь (НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль). Эти факторы могут оказать локальную поддержку рублю, но мы бы не стали переоценивать влияние этого фактора. Больше месяца... читать дальше
.
24 июля 2017 года 12:54
"Основным событием для доллара на этой неделе станет объявление итогов заседания ФРС в среду вечером. ФРС, скорее всего, сохранит прежнюю риторику о предстоящем постепенном повышении процентных ставок, что может несколько поддержать доллар, оказавшийся в последние дни под серьезным давлением, в... читать дальше
.
24 июля 2017 года 12:33
Новый подход к определению дополнительных доходов бюджета РФ с 2018 года допускает более высокий по сравнению с действующей формулой объем валютных интервенций Минфина РФ, говорится в обзоре Газпромбанка.
"Замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что с 2018 года Минфин РФ изменит формулу... читать дальше
.
24 июля 2017 года 12:20
"Последнюю неделю индекс ММВБ демонстрировал относительно плавное, но вполне устойчивое снижение. С момента открытия сессии в понедельник, 17 июля, и по текущий момент основной российский индикатор потерял немногим более 2,3%. По моим оценкам, примерно 2/3 данного падения было обусловлено прямым... читать дальше
.
24 июля 2017 года 11:59
"Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ будет проходить в условиях дефицита оптимистичных настроений на рынке нефти. Продолжение роста производства нефти в США, крайне медленное сокращение запасов нефти в странах ОЭСР и снижение дисциплины по исполнению соглашения ОПЕК в июне снижают веру рынка в... читать дальше
.