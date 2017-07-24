Индекс РТС сегодня может упасть в пределах 0,5% - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок пока не определился с направлением, индекс РТС сегодня может упасть в пределах 0,5%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Татнефти" (об.) и "РусГидро", которые неплохо держатся в условиях общей слабости рынка. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Алросы", которые после "отсечки" продолжили падение", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.