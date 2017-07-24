Риском для российского рынка является падение по индексу ММВБ ниже 1920 пунктов - "Открытие Брокер"

"На предстоящей неделе у российского рынка акций могут быть сложные времена, поскольку внешний фон уже не будет поддерживающим, разве только на совещании министров OPEC и прочих участников соглашения по ограничению добычи прозвучат сильные заявления. В остальном всё внимание рынка будет на заседаниях ФРС и ЦБ РФ. Решений от регуляторов не ждут, но итоговые заявления и прогнозы изучат "до дыр". Риском для российского рынка является падение по индексу ММВБ ниже 1920 пунктов, что отменяет сценарий повышения до 2000 пунктов", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.