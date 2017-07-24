В базовом сценарии рассчитываем на возврат нефти в диапазон 49-51 на этой неделе - Промсвязьбанк

"Нефть в пятницу не смогла удержаться выше 49 долларов/баррель, негативно отразились новости о том, что заморозка добычи Ливией и Нигерией не стоит на повестке дня мониторингового комитета ОПЕК. Так, сегодня в Санкт Петербурге будет обсуждаться выполнение соглашение и его эффективность, а также будут даны рекомендации по дальнейшим действиям. Сегодня в фокусе, соответственно, новости по комитету ОПЕК+, в случае отсутствия позитивных сигналов нефть рискует уйти к 47 долларам/баррель. Тем не менее, в базовом сценарии мы ждем, что рынку нефти будет дан положительный сигнал и рассчитываем на ее возврат в диапазон 49-51 доллар/баррель на этой неделе", - указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.