В начале недели риски тестирования ближайшей области поддержки 1915-1920 пунктов ММВБ сохраняются - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций продолжает сползать вниз, достигнув в пятницу отметки 1925 пунктов по индексу ММВБ. Неустойчивый рост цен на нефть и локальное ухудшение сентимента в отношении активов развивающихся рынков ограничивают возможности для возобновления тенденции к росту. Сегодня утром сформировался практически нейтральный внешний фон, что определит открытие сессии вблизи пятничного уровня закрытия. Мы полагаем, что в начале недели риски тестирования ближайшей области поддержки 1915-1920 пунктов ММВБ сохраняются, в особенности, на фоне запланированного на 25 июля одобрения в Конгрессе пакета по экономическим санкциям против ряда компаний РФ. Впрочем, мы также рассчитываем, что некоторое повышение рублевой стоимости Brent может улучшить позиции российских активов и способствовать восстановлению индекса в направлении 1965 пунктов к пятнице", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.