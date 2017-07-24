Рынок нефти не ждет чудес - eToro

В минувшую пятницу нефть сорта Brent подешевела почти на 3%, "коснувшись" минимума на уровне 47,81, хотя еще днем ранее актив тестировал рубеж на отметке 50. Котировки закрылись у нижней границы внутридневного диапазона в преддверии сегодняшней встречи мониторингового комитета ОПЕК в Санкт-Петербурге, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Судя по позиционированию, участники рынка не питают иллюзий в отношении заседания. Ливия и Нигерия, которые освобождены от обязательств в рамках сделки, дали понять, что пока не готовы присоединяться к соглашению, хотя являются главными "виновниками" роста добычи внутри картеля. На этом фоне трейдеры возобновили продажи Brent, не рассчитывая на прорывы в ходе предстоящей встречи.

Также не порадовали рынок и прогнозы женевской компании Petro-Logistics, которая, базируясь на данных о перемещении танкеров, пророчит в июле самые высокие показатели экспорта ОПЕК с декабря прошлого года, на уровнях выше 33 млн баррелей в сутки.

Вышедшие данные Baker Hughes, которые отразили падение числа буровых в США на одну единицу, также не вдохновили игроков. Хотя сам факт того, что периодически стали появляться признаки замедления буровой активности, позитивен для рынка, возвращение "медвежьих" настроений не позволило котировкам отыграть этот фактор. К тому же рынку нужны свидетельства стабильного и более ощутимого падения числа активных установок.

Если сегодняшняя встреча ОПЕК действительно не даст игрокам надежды на скорое изменение ситуации с дисбалансом спроса и предложения в лучшую сторону, продажи Brent продолжатся. Хотя есть надежда, что экспортеры постараются поддержать цены при помощи вербальных интервенций, указывает специалист eToro.