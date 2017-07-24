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24 июля 2017 года 10:12
Рынок нефти не ждет чудес - eToro
В минувшую пятницу нефть сорта Brent подешевела почти на 3%, "коснувшись" минимума на уровне 47,81, хотя еще днем ранее актив тестировал рубеж на отметке 50. Котировки закрылись у нижней границы внутридневного диапазона в преддверии сегодняшней встречи мониторингового комитета ОПЕК в Санкт-Петербурге, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по позиционированию, участники рынка не питают иллюзий в отношении заседания. Ливия и Нигерия, которые освобождены от обязательств в рамках сделки, дали понять, что пока не готовы присоединяться к соглашению, хотя являются главными "виновниками" роста добычи внутри картеля. На этом фоне трейдеры возобновили продажи Brent, не рассчитывая на прорывы в ходе предстоящей встречи. Также не порадовали рынок и прогнозы женевской компании Petro-Logistics, которая, базируясь на данных о перемещении танкеров, пророчит в июле самые высокие показатели экспорта ОПЕК с декабря прошлого года, на уровнях выше 33 млн баррелей в сутки. Вышедшие данные Baker Hughes, которые отразили падение числа буровых в США на одну единицу, также не вдохновили игроков. Хотя сам факт того, что периодически стали появляться признаки замедления буровой активности, позитивен для рынка, возвращение "медвежьих" настроений не позволило котировкам отыграть этот фактор. К тому же рынку нужны свидетельства стабильного и более ощутимого падения числа активных установок. Если сегодняшняя встреча ОПЕК действительно не даст игрокам надежды на скорое изменение ситуации с дисбалансом спроса и предложения в лучшую сторону, продажи Brent продолжатся. Хотя есть надежда, что экспортеры постараются поддержать цены при помощи вербальных интервенций, указывает специалист eToro.
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24 июля 2017 года 18:34
мериканская валюта остается под "гнетом" продавцов, находясь под влиянием политических страстей в Вашингтоне, слабых экономических данных и роста вероятности замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и... читать дальше
.24 июля 2017 года 18:00
"В начале текущей недели рубль продолжает медленно дешеветь и, вероятно, тенденция в направлении 61 рубля за доллар США продолжится до тех пор, пока вновь раскручивается санкционная риторика", - отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов. читать дальше
.24 июля 2017 года 17:21
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с $1,31 до $1,38 за штуку, говорится в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.24 июля 2017 года 16:37
"Усиление опасений ввода новых санкций против российских компаний стало причиной негативного начала новой торговой недели на российском рынке акций. В первую половину торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,2% - до 1921 пункта, а индекс РТС из-за ослабления курса рубля против доллара (на 48... читать дальше
.24 июля 2017 года 16:19
На второе полугодие ожидаем среднюю цену на уровне 48 долларов за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть марки Brent вернулись к уровню 48 долларов за баррель. Ожидания по итогам встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге оказывают существенное давление на рынок. На текущий момент в ценах отражено отсутствие изменений по квотам и отсутствие ограничений по добыче нефти в Ливии и Нигерии. То есть... читать дальше
.24 июля 2017 года 15:55
Москва. 24 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник, рубль снижается к бивалютной корзине в ожидании ужесточения антироссийских санкций со стороны США. читать дальше
.24 июля 2017 года 15:38
"Инвестиционные настроения в начале новой недели остаются немного подавленными. На фоне разгорающегося очередного скандала вокруг европейского автопрома основные биржевые европейские индексы находятся под давлением. Немецкий биржевой индекс DAX сегодня в первой половине дня потерял ещё 0,5%, и до... читать дальше
.24 июля 2017 года 15:07
"В понедельник с утра сессия по паре проходила в "красной зоне", где евро/доллар торговался около отметки 1,1643, протестировав уровень сопротивления на 1,1657. После публикации предварительного индекса деловой активности в секторе услуг пара евро/доллар отскочила от нижней линии Боллинджера на... читать дальше
.24 июля 2017 года 14:24
"В пятницу торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1255,53, где золото укрепилось по отношению к доллару на 0,87%, а волатильность торгов составила 0,99%. Драгметалл продемонстрировал почти самый большой рост за прошедшую неделю на фоне повышения спроса из-за снижения курса... читать дальше
.24 июля 2017 года 13:57
"Рубль торгуется в "минусе" на новостях о возможном введении США очередной порции антироссийских санкций. Влияние на курс национальной валюты оказывают выплаты в рамках налогового периода. В целом неделя обещает быть насыщенной: предстоит встреча ОПЕК в Санкт-Петербурге, а также заседания ФРС и... читать дальше
.24 июля 2017 года 13:32
"Текущая неделя попадает в период крупных дивидендных выплат (высокий спрос на рубли), а 25-28 июля компании заплатят налоги за июнь (НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль). Эти факторы могут оказать локальную поддержку рублю, но мы бы не стали переоценивать влияние этого фактора. Больше месяца... читать дальше
.24 июля 2017 года 12:54
Пара EUR/USD, вероятно, сохранит относительную стабильность до результатов заседания ФРС в среду - "Нордеа Банк"
"Основным событием для доллара на этой неделе станет объявление итогов заседания ФРС в среду вечером. ФРС, скорее всего, сохранит прежнюю риторику о предстоящем постепенном повышении процентных ставок, что может несколько поддержать доллар, оказавшийся в последние дни под серьезным давлением, в... читать дальше
.24 июля 2017 года 12:33
Новый подход к определению дополнительных доходов бюджета РФ с 2018 года допускает более высокий по сравнению с действующей формулой объем валютных интервенций Минфина РФ, говорится в обзоре Газпромбанка. "Замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что с 2018 года Минфин РФ изменит формулу... читать дальше
.24 июля 2017 года 12:20
"Последнюю неделю индекс ММВБ демонстрировал относительно плавное, но вполне устойчивое снижение. С момента открытия сессии в понедельник, 17 июля, и по текущий момент основной российский индикатор потерял немногим более 2,3%. По моим оценкам, примерно 2/3 данного падения было обусловлено прямым... читать дальше
.24 июля 2017 года 11:59
"Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ будет проходить в условиях дефицита оптимистичных настроений на рынке нефти. Продолжение роста производства нефти в США, крайне медленное сокращение запасов нефти в странах ОЭСР и снижение дисциплины по исполнению соглашения ОПЕК в июне снижают веру рынка в... читать дальше
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