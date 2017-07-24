Новые санкции - это, конечно, не очень хорошая новость для российского рынка акций - КИТ Финанс Брокер

"Центральной новостью понедельника будут переговоры представителей стран-подписантов "нефтяной сделки". Как ожидается, Ливии и Нигерии будет предложено присоединиться к соглашению об ограничении добычи. Кроме того, вероятно, будет обсуждаться плавный выход из сделки. Нефть Brent в понедельник утром торгуется чуть дороже $48 за баррель На выходных стало известно о том, что американские конгрессмены все же сумели прийти к соглашению относительно проекта антироссийских санкций. Во вторник пройдет голосование в Палате представителей, затем документ должен согласовать Сенат. Трамп, согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, поддерживает законопроект. Новые санкции - это, конечно, не очень хорошая новость для российского рынка акций. Наиболее серьезное давление они способны оказать на перспективы закрытия дивидендного "гэпа" акциями "Газпрома". В остальном у большей части рынка уже выработался необходимый "иммунитет от санкций", так что воздействие будет кратковременным и ограниченным", - отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов.