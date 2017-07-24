Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $48,2 за баррель в ожидании итогов заседания Комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти, который соберется сегодня в Санкт-Петербурге. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на сдвиги внешнего фона и происходящие события", - комментирует ситуацию начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.