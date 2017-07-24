В начале торгов возможна некоторая стабилизация котировок акций - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможна некоторая стабилизация котировок, но данные технического анализа пока оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз как по индексу РТС, так и по ценам на нефть Brent, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. В течение дня ожидается поток данных по деловой активности в еврозоне (индексы PMI), а также статистика по продажам домов на вторичном рынке США, однако реакция на статистику может быть ограниченной в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (25-26 июля). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация, данные технического анализа допускают возможность движения в направлении отметки 60 по паре доллар-рубль в краткосрочной перспективе.