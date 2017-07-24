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24 июля 2017 года 09:35

Трейдеры готовятся к повышенной волатильности фондового рынка США

Американские фондовые индексы продемонстрировали сдержанное снижение по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азии изменяются разнонаправлено в понедельник. Цены на нефть стабильны в понедельник.

Американские фондовые индексы продемонстрировали сдержанное снижение по итогам торгов в пятницу, поскольку квартальная отчетность и прогнозы ряда крупных компаний оказались слабее ожиданий рынка.

Вместе с тем индексы S&P 500 и Nasdaq завершили в "плюсе" третью неделю подряд, прибавив соответственно 0,5% и 1,2%, тогда как Dow Jones опустился на 0,3%.

Важных статданных или выступлений представителей ЦБ в пятницу не было, поэтому все внимание рынка сосредоточилось на корпоративной отчетности.

"С точки зрения финрезультатов картина пока остается смешанной, нет того позитива от квартальной отчетности, на который рассчитывали инвесторы", - считает главный инвестиционный стратег RW Baird & Co. Брюс Биттлз.

На предстоящей неделе трейдеры готовятся к повышенной волатильности фондового рынка: ближайшие дни будут пиком текущего сезона отчетности американских компаний. Кроме того, 25-26 июля пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Между тем в прошлую пятницу индекс волатильности VIX (он же "индекс страха" Уолл-стрит) зафиксировал одно из самых низких значений в истории: по итогам сессии индикатор опустился на 2,3%, до 9,36 пункта. Исторический минимум был достигнут в декабре 1993 года на отметке 9,31 пункта.

Акции General Electric подешевели на 2,9%. Компания отчиталась о падении квартальной прибыли на 45% и о снижении выручки на 12%.

Цена бумаг крупнейшего в мире интернет-аукциона Ebay уменьшилась на 1,5%.

Прибыль компании от продолжающихся операций во II квартале упала до $27 млн с $437 млн за тот же квартал годом ранее, выручка увеличилась на $100 млн, до $2,3 млрд. Показатели совпали с прогнозом рынка. В III квартале Ebay ожидает скорректированную прибыль в размере 46-48 центов на акцию при выручке в $2,35-2,39 млрд. На 2017 год в целом прогноз составляет $1,98-2,03 на бумагу и $9,3-9,5 млрд соответственно.

Ценные бумаги софтверного гиганта Microsoft снизились в цене на 0,6%, несмотря на то, что компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2017 финансового года.

Капитализация Colgate-Palmolive Co. выросла на 1,6%. Американский производитель потребительских товаров сократил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2017 года, причем показатель выручки оказался хуже ожиданий рынка.

Цена акций производителя обуви Skechers USA повысилась на 0,7%. Компания разочаровала инвесторов своей квартальной отчетностью.

Между тем рыночная стоимость Visa увеличилась на 1,5%. Владелец крупнейшего платежного сервиса в мире отчитался о прибыли в расчете на акцию в размере 86 центов в минувшем финквартале и о выручке в $4,57 млрд. Опрошенные FactSet аналитики ожидали первый показатель на уровне 81 цента, второй - порядка $4,36 млрд.

Акции Honeywell International в пятницу подорожали на 1%. Американская промышленная компания повысила прогноз прибыли и выручки на 2017 год после того, как ее прибыль и выручка во втором квартале выросли сильнее прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 21 июля понизился на 31,71 пункта (0,15%), до 21580,07 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,91 пункта (0,04%) - до 2472,54 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,25 пункта (0,04%) и составил 6387,75 пункта.

Фондовые индексы Азии изменяются разнонаправлено в понедельник, при этом дешевеют акции компаний из нефтегазовой отрасли и перерабатывающей промышленности, сообщает CNBC.

На этой неделе участники рынка ждут потока квартальной отчетности азиатских компаний, включая Nintendo Co. и Singapore Airlines. Кроме того, 25-26 июля пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая, по мнению инвесторов и аналитиков, на этот раз не будет менять ни один из аспектов денежно-кредитной политики.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%, до 159,16 пункта. На прошлой неделе индикатор поднимался до максимума с декабря 2007 года.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,6%. Иена в паре с долларом США укрепляется пятую сессию подряд.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7% на фоне снижения цен на сырье, южнокорейский KOSPI - на 0,1%.

Вместе с тем гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%. ЦБ Китая увеличил вливания ликвидности в финансовую систему через операции обратного репо.

Индийский Sensex поднялся на 0,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%.

Индекс нефтегазовых компаний MSCI Asia Pacific Industry упал на 0,6%, индекс промпредприятий MSCI Asia Pacific - также на 0,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Цена бумаг японской нефтяной корпорации Inpex уменьшилась на 1%, китайской CNOOC - на 1,3%, австралийской Santos - на 2%. Курс акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton опустился на 0,5% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 0,8%.

Большинство крупных банков Австралии снова оказались под давлением: ANZ потерял 1,3%, Commonwealth Bank - 1%, Westpac - 1,5%, National Australia Bank - 1,4%.

Возобновившееся снижение доходности гособлигаций болезненно ударило по страховщикам, которые активно инвестируют в долговые рынки: Dai-ichi Life потеряла 1,7% капитализации, T&D Holdings - 1,9%.

В Гонконге дорожают акции девелоперов, которые ставят новые рекорды стоимости: Sunac China прибавил 5,9%, Times Property - 2,2%, Yuzhou - 2,6%.

Цены на нефть стабильны в понедельник после существенного падения по итогам предыдущей сессии на опасениях роста экспорта сырья странами ОПЕК.

Внимание рынка в понедельник направлено на встречу министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК поднялась на $0,05 (0,1%) - до $48,11 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подешевели на $1,24 (2,52%) - до $48,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $45,78 за баррель. Контракт подешевел на $1,15 (2,45%) - до $45,77 за баррель по итогам предыдущей сессии.

JMMC в понедельник представит рекомендации, касающиеся сокращения добычи, по итогам оценки выполнения соглашения и его эффективности, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Выступая перед журналистами в Санкт-Петербурге, он отметил что уровень выполнения соглашения об ограничении добычи по-прежнему является "отличным".

М.Баркиндо добавил, что темпы мирового роста спроса на нефть во втором полугодии могут составить 2 млн баррелей в сутки (б/с).

По его словам, ОПЕК ждет возвращения на рынок Нигерии и Ливии, и каждый баррель поставок обеих стран будет востребован.

Ограничение добычи нефти Нигерией и Ливией не значится в повестке дня встречи JMMC, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Обе страны, по словам источников, намерены стабилизировать производство нефти на более высоких уровнях, прежде чем обсуждать возможность ограничения добычи.

"Как обычно, наиболее важными участниками встречи являются представители Саудовской Аравии и России", - отмечает старший экономист Alliance Bernstein Эрик Виноград.

"Любой сигнал того, что решимость одного из этих государств в отношении сокращения добычи поколебалась, окажет огромное влияние на нефтяной рынок", - цитирует эксперта MarketWatch.


Опубликовано: /Финмаркет/
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