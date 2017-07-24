Рынок рублевых корпоративных бондов может умеренно снизиться на внешнем негативе

Москва. 24 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, сложится умеренно негативная динамика цен на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры и опасений введения новых антироссийских санкций со стороны США, полагают эксперты.

В воскресенье в эфире американского телеканала Эй-Би-Си пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация США поддерживает законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. "Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций", - сказала она.

Индексы в США в пятницу снизились (неделю S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе), поскольку квартальная отчетность и прогнозы ряда крупных компаний оказались слабее ожиданий рынка, при этом важных статданных или выступлений представителей ЦБ в пятницу не было.

На текущей неделе трейдеры готовятся к повышенной волатильности фондового рынка: ближайшие дни будут пиком текущего сезона отчетности американских компаний. Кроме того, 25-26 июля пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которой не ждут изменений денежно-кредитной политики.

Индекс волатильности VIX (он же "индекс страха" Уолл-стрит) в пятницу зафиксировал одно из самых низких значений в истории: по итогам сессии индикатор опустился на 2,3%, до 9,36 пункта. Исторический минимум был достигнут в декабре 1993 года на отметке 9,31 пункта.

В Азии в понедельник динамика индексов смешанная (просела Япония, подрос Китай), дешевеют акции компаний из нефтегазовой отрасли и перерабатывающей промышленности. На неделе участники рынка ждут потока квартальной отчетности азиатских компаний, включая Nintendo и Singapore Airlines.

Нефть утром в понедельник стабилизировалась после падения в прошлую пятницу на опасениях роста экспорта сырья странами ОПЕК. Внимание рынка в понедельник направлено на встречу министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:36 МСК в понедельник составила $48,11 за баррель (+0,1% и -2,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $45,79 за баррель (+0,04% и -2,5% в пятницу).

JMMC в понедельник представит рекомендации, касающиеся сокращения добычи, по итогам оценки выполнения соглашения и его эффективности, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По его оценке, темпы мирового роста спроса на нефть во втором полугодии могут составить 2 млн баррелей в сутки (б/с), при этом картель ОПЕК ждет возвращения на рынок Нигерии и Ливии, и каждый баррель поставок обеих стран будет востребован.

Тем временем, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что ограничение добычи нефти Нигерией и Ливией не значится в повестке дня встречи JMMC. Обе страны, по словам источников, намерены стабилизировать производство нефти на более высоких уровнях, прежде чем обсуждать возможность ограничения добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в минувшую пятницу выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 14,906 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,677 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июля снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 517,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (+0,98%), "РЖД БО-03" (+0,45%) и "МОЭСК БО-09" (+0,17%), а в лидерах снижения - "ЧТПЗ БО-001Р-01" (-1,9%), "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,3%) и "ГТЛК БО-08" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") разместило биржевые облигации серии БО-01 на 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние бонды прошел 12-17 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Объявлена 2-летняя оферта.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 на 90 млрд рублей и облигаций серии 001P-07 на 176 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпускам предусмотрена оферта через 3,5 года. Купоны полугодовые. "Роснефть" провела сбор заявок на бумаги серий 001P-06 и 001P-07 на 266 млрд рублей в пятницу за один час, с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 26 июля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 1,07 трлн рублей. В предыдущий раз "Роснефть" выходила на долговой рынок в мае, разместив биржевые облигации серии 001Р-04 на 40 млрд рублей со ставкой купонов 8,65% годовых и 6-летней офертой, а также 8-летние бонды 001Р-05 на 15 млрд рублей со ставкой купонов до погашения в 8,6% годовых.

Инвестиционная компания "МультиБотСистемс" установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на 2 млрд рублей на уровне 12% годовых. Срок обращения бумаг - 6 лет. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-24 купонов, согласно проспекту облигаций, устанавливаются равными ключевой ставке ЦБ, действовавшей в 5-й рабочий день до начала данного купона, плюс коэффициент в размере 3 процентных пунктов.

Локо-банк приобрел по оферте 7,415 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Размер выплат с учетом НКД составил 7 млн 420,932 рубля. Объем выпуска - 4 млрд рублей. Таким образом, банк выкупил 0,19% выпуска. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд рублей. В настоящее время объем выпуска в обращении составляет 4 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 17 мая утвердила изменения в решение о выпуске облигаций Локо-банка серии БО-05. Банк продлил на 5 лет срок обращения данных бондов. Таким образом, погашение серии БО-05 перенесено с 17 июля 2018 года на 11 июля 2023 года. Ставка текущего 9-го купона - 9,75% годовых. Следующая оферта состоится 19 января 2018 года.

Банк "Национальный стандарт" в рамках оферты выкупил биржевые облигации серии БО-02 на 550,457 млн рублей по цене 100% от номинала. Объем выпуска облигаций БО-02 составляет 3 млрд рублей, таким образом банк выкупил 18% выпуска. Банк разместил облигации серии БО-02 на сумму 2 млрд рублей в июле 2013 года. В сентябре 2014 года банк доразместил облигации БО-02 на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в настоящее время составляет 3 млрд рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 10% годовых. Следующая оферта по выпуску предстоит 18 января 2018 года. Погашение бумаг - в июле 2023 года.

Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, 27 июля досрочно погасит биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд рублей, а также биржевые облигации серии БО-06 на 5 млрд рублей. В конце июня "ДельтаКредит" в рамках оферты выкупил весь выпуск облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей по цене 100% от номинала. В начале июня банк также в рамках оферты полностью выкупил весь выпуск облигаций серии БО-06 на 5 млрд рублей по цене 100% от номинала.