Утренние прогнозы: без сильных изменений

В целом на открытии торгов рынка акций в понедельник аналитики не ждут сильных изменений по сравнению с закрытием предыдущей недели. Риски снижения индексов в дальнейшем сохраняются.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на сдвиги внешнего фона и происходящие события".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна некоторая стабилизация котировок, но данные технического анализа пока оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз как по индексу РТС, так и по ценам на нефть Brent".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций продолжает сползать вниз, достигнув в пятницу отметки 1925 пунктов по индексу ММВБ. Неустойчивый рост цен на нефть и локальное ухудшение сентимента в отношении активов развивающихся рынков ограничивают возможности для возобновления тенденции к росту. Сегодня утром сформировался практически нейтральный внешний фон, что определит открытие сессии вблизи пятничного уровня закрытия. Мы полагаем, что в начале недели риски тестирования ближайшей области поддержки 1915-1920 пунктов ММВБ сохраняются, в особенности, на фоне запланированного на 25 июля одобрения в Конгрессе пакета по экономическим санкциям против ряда компаний РФ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок пока не определился с направлением, индекс РТС сегодня может упасть в пределах 0,5%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Татнефти" (об.) и "РусГидро", которые неплохо держатся в условиях общей слабости рынка. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Алросы", которые после "отсечки" продолжили падение".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На предстоящей неделе у российского рынка акций могут быть сложные времена, поскольку внешний фон уже не будет поддерживающим, разве только на совещании министров OPEC и прочих участников соглашения по ограничению добычи прозвучат сильные заявления. В остальном всё внимание рынка будет на заседаниях ФРС и ЦБ РФ. Решений от регуляторов не ждут, но итоговые заявления и прогнозы изучат "до дыр". Риском для российского рынка является падение по индексу ММВБ ниже 1920 пунктов, что отменяет сценарий повышения до 2000 пунктов".