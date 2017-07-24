Аналитики пересмотрели прогноз цены на нефть на 2017 год в сторону снижения - до $52/баррель

Аналитики российских инвесткомпаний и банков снизили свой прогноз по цене на нефть в 2017 году до $52 за баррель, ожидают повышение цены к концу года от сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Интерфаксом".

Предыдущий консенсус-прогноз цены на нефть в начале года составлял $54 за баррель.

Аналитики отмечают, что пересмотрели свои прогнозы в связи с восстановлением производства в Ливии и Нигерии, которые были освобождены от сокращения добычи нефти и в настоящее время активно ее наращивают. Согласно отчету ОПЕК, в июне добыча в Ливии за месяц выросла на 17,5%, до 852 тыс. б/с, в Нигерии почти на 6% - до 1,733 млн б/с.

"Мы пересмотрели прогноз, потому что Нигерия и Ливия мощными темпами наращивают добычу и плюс из-за достаточно слабого спроса на бензин в США летом, в пиковый период спроса. Но цена все равно идет вверх, $49 за баррель мы ожидаем в III квартале, $50 за баррель - в IV квартале. Вектор повышающий, но понизили амплитуду. Конечно, на фоне продления соглашения ОПЕК будет подъем цены, только ограниченный, $50 за баррель", - объясняет Михаил Шейбе из Sberbank CIB.

"Наши прогнозы были скорректированы на фоне того, что США в прошедшем периоде добыли больше, чем от них ожидали. И те страны, которые не попали в соглашение, а именно Ливия, Нигерия, достаточно устойчиво добывали больше ожиданий", - поясняет Денис Давыдов из Нордеа банка.

По его словам, балансировка рынка будет происходить, но гораздо медленнее, чем ожидалось.

При этом некоторые аналитики отмечают, что продление соглашения о сокращении добычи до марта 2018 года может быть недостаточным, а для более эффективной балансировки рынка потребуется включение в соглашение тех же Ливии и Нигерии.

"Нужны дополнительные инструменты (для балансировки нефтяного рынка - ИФ). Было бы хорошо, если бы прекратился рост добычи в Ливии, тех, кто рассчитывал на быстрый рост цены на нефть, тогда рынок бы немного успокоился", - отмечает Алексей Кокин из "Уралсиба".

"Больше сбалансировать рынок может включение всех членов ОПЕК в сделку: страны, которые могут изменить баланс спроса и предложения - Нигерия и Ливия. Этого будет достаточно. Большего объема сокращения мы вряд ли получим, исходя из экономических целей, которые преследуют страны-производители. Включение хотя бы двух стран дадут свой эффект", - считает Д.Давыдов.

Аналитики из Райффайзенбанка считают, что соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК вполне достаточно для балансировки рынка, а основные опасения по-прежнему вызывает рост добычи в США. "Если все будут соблюдать ограничение добычи нефти, и Штаты не будут расти невероятными темпами, то соглашения вполне достаточно. Но вопрос в Штатах, будут ли они дальше наращивать производство такими темпами", - отметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Кроме того, эксперты ожидают значительное сокращение запасов нефти уже в третьем квартале. "Вероятно, несмотря на нынешнюю слабость цены, мы увидим уже в августе данные по снижению запасов нефти не только в США, но и глобально, это будет сигнал для возвращения на уровень цены в первом квартале", - считает А.Кокин.

"В третьем квартале должны упасть запасы за счет роста спроса. К тому же, есть определенные падения добычи на старых месторождениях. Эти два фактора должны компенсировать рост в Северной Америке по добыче нефти", - считает Кирилл Таченников из БКС.