.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Аналитики пересмотрели прогноз цены на нефть на 2017 год в сторону снижения - до $52/баррель
.
24 июля 2017 года 09:01
Аналитики пересмотрели прогноз цены на нефть на 2017 год в сторону снижения - до $52/баррель
Аналитики российских инвесткомпаний и банков снизили свой прогноз по цене на нефть в 2017 году до $52 за баррель, ожидают повышение цены к концу года от сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Интерфаксом". Предыдущий консенсус-прогноз цены на нефть в начале года составлял $54 за баррель. Аналитики отмечают, что пересмотрели свои прогнозы в связи с восстановлением производства в Ливии и Нигерии, которые были освобождены от сокращения добычи нефти и в настоящее время активно ее наращивают. Согласно отчету ОПЕК, в июне добыча в Ливии за месяц выросла на 17,5%, до 852 тыс. б/с, в Нигерии почти на 6% - до 1,733 млн б/с. "Мы пересмотрели прогноз, потому что Нигерия и Ливия мощными темпами наращивают добычу и плюс из-за достаточно слабого спроса на бензин в США летом, в пиковый период спроса. Но цена все равно идет вверх, $49 за баррель мы ожидаем в III квартале, $50 за баррель - в IV квартале. Вектор повышающий, но понизили амплитуду. Конечно, на фоне продления соглашения ОПЕК будет подъем цены, только ограниченный, $50 за баррель", - объясняет Михаил Шейбе из Sberbank CIB. "Наши прогнозы были скорректированы на фоне того, что США в прошедшем периоде добыли больше, чем от них ожидали. И те страны, которые не попали в соглашение, а именно Ливия, Нигерия, достаточно устойчиво добывали больше ожиданий", - поясняет Денис Давыдов из Нордеа банка. По его словам, балансировка рынка будет происходить, но гораздо медленнее, чем ожидалось. При этом некоторые аналитики отмечают, что продление соглашения о сокращении добычи до марта 2018 года может быть недостаточным, а для более эффективной балансировки рынка потребуется включение в соглашение тех же Ливии и Нигерии. "Нужны дополнительные инструменты (для балансировки нефтяного рынка - ИФ). Было бы хорошо, если бы прекратился рост добычи в Ливии, тех, кто рассчитывал на быстрый рост цены на нефть, тогда рынок бы немного успокоился", - отмечает Алексей Кокин из "Уралсиба". "Больше сбалансировать рынок может включение всех членов ОПЕК в сделку: страны, которые могут изменить баланс спроса и предложения - Нигерия и Ливия. Этого будет достаточно. Большего объема сокращения мы вряд ли получим, исходя из экономических целей, которые преследуют страны-производители. Включение хотя бы двух стран дадут свой эффект", - считает Д.Давыдов. Аналитики из Райффайзенбанка считают, что соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК вполне достаточно для балансировки рынка, а основные опасения по-прежнему вызывает рост добычи в США. "Если все будут соблюдать ограничение добычи нефти, и Штаты не будут расти невероятными темпами, то соглашения вполне достаточно. Но вопрос в Штатах, будут ли они дальше наращивать производство такими темпами", - отметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Кроме того, эксперты ожидают значительное сокращение запасов нефти уже в третьем квартале. "Вероятно, несмотря на нынешнюю слабость цены, мы увидим уже в августе данные по снижению запасов нефти не только в США, но и глобально, это будет сигнал для возвращения на уровень цены в первом квартале", - считает А.Кокин. "В третьем квартале должны упасть запасы за счет роста спроса. К тому же, есть определенные падения добычи на старых месторождениях. Эти два фактора должны компенсировать рост в Северной Америке по добыче нефти", - считает Кирилл Таченников из БКС.
.
24 июля 2017 года 18:34
мериканская валюта остается под "гнетом" продавцов, находясь под влиянием политических страстей в Вашингтоне, слабых экономических данных и роста вероятности замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и... читать дальше
.24 июля 2017 года 18:00
"В начале текущей недели рубль продолжает медленно дешеветь и, вероятно, тенденция в направлении 61 рубля за доллар США продолжится до тех пор, пока вновь раскручивается санкционная риторика", - отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов. читать дальше
.24 июля 2017 года 17:21
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с $1,31 до $1,38 за штуку, говорится в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.24 июля 2017 года 16:37
"Усиление опасений ввода новых санкций против российских компаний стало причиной негативного начала новой торговой недели на российском рынке акций. В первую половину торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,2% - до 1921 пункта, а индекс РТС из-за ослабления курса рубля против доллара (на 48... читать дальше
.24 июля 2017 года 16:19
На второе полугодие ожидаем среднюю цену на уровне 48 долларов за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть марки Brent вернулись к уровню 48 долларов за баррель. Ожидания по итогам встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге оказывают существенное давление на рынок. На текущий момент в ценах отражено отсутствие изменений по квотам и отсутствие ограничений по добыче нефти в Ливии и Нигерии. То есть... читать дальше
.24 июля 2017 года 15:55
Москва. 24 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник, рубль снижается к бивалютной корзине в ожидании ужесточения антироссийских санкций со стороны США. читать дальше
.24 июля 2017 года 15:38
"Инвестиционные настроения в начале новой недели остаются немного подавленными. На фоне разгорающегося очередного скандала вокруг европейского автопрома основные биржевые европейские индексы находятся под давлением. Немецкий биржевой индекс DAX сегодня в первой половине дня потерял ещё 0,5%, и до... читать дальше
.24 июля 2017 года 15:07
"В понедельник с утра сессия по паре проходила в "красной зоне", где евро/доллар торговался около отметки 1,1643, протестировав уровень сопротивления на 1,1657. После публикации предварительного индекса деловой активности в секторе услуг пара евро/доллар отскочила от нижней линии Боллинджера на... читать дальше
.24 июля 2017 года 14:24
"В пятницу торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1255,53, где золото укрепилось по отношению к доллару на 0,87%, а волатильность торгов составила 0,99%. Драгметалл продемонстрировал почти самый большой рост за прошедшую неделю на фоне повышения спроса из-за снижения курса... читать дальше
.24 июля 2017 года 13:57
"Рубль торгуется в "минусе" на новостях о возможном введении США очередной порции антироссийских санкций. Влияние на курс национальной валюты оказывают выплаты в рамках налогового периода. В целом неделя обещает быть насыщенной: предстоит встреча ОПЕК в Санкт-Петербурге, а также заседания ФРС и... читать дальше
.24 июля 2017 года 13:32
"Текущая неделя попадает в период крупных дивидендных выплат (высокий спрос на рубли), а 25-28 июля компании заплатят налоги за июнь (НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль). Эти факторы могут оказать локальную поддержку рублю, но мы бы не стали переоценивать влияние этого фактора. Больше месяца... читать дальше
.24 июля 2017 года 12:54
Пара EUR/USD, вероятно, сохранит относительную стабильность до результатов заседания ФРС в среду - "Нордеа Банк"
"Основным событием для доллара на этой неделе станет объявление итогов заседания ФРС в среду вечером. ФРС, скорее всего, сохранит прежнюю риторику о предстоящем постепенном повышении процентных ставок, что может несколько поддержать доллар, оказавшийся в последние дни под серьезным давлением, в... читать дальше
.24 июля 2017 года 12:33
Новый подход к определению дополнительных доходов бюджета РФ с 2018 года допускает более высокий по сравнению с действующей формулой объем валютных интервенций Минфина РФ, говорится в обзоре Газпромбанка. "Замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что с 2018 года Минфин РФ изменит формулу... читать дальше
.24 июля 2017 года 12:20
"Последнюю неделю индекс ММВБ демонстрировал относительно плавное, но вполне устойчивое снижение. С момента открытия сессии в понедельник, 17 июля, и по текущий момент основной российский индикатор потерял немногим более 2,3%. По моим оценкам, примерно 2/3 данного падения было обусловлено прямым... читать дальше
.24 июля 2017 года 11:59
"Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ будет проходить в условиях дефицита оптимистичных настроений на рынке нефти. Продолжение роста производства нефти в США, крайне медленное сокращение запасов нефти в странах ОЭСР и снижение дисциплины по исполнению соглашения ОПЕК в июне снижают веру рынка в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.