Рынок акций на неделе просел на фоне забуксовавшей нефти и отсечках дивидендов

Рынок акций РФ на неделе просел по индексам на фоне забуксовавшей в росте нефти и отсечках дивидендов ряда крупнейших компаний, игроки также фиксировали прибыль после ралли неделей ранее и на ожиданиях заседания министерского комитета ОПЕК+ в Санкт-Петербурге (24 июля).

В период с 17 по 21 июля индекс ММВБ просел на 1,8% - до 1925,13 пункта, индекс РТС потерял 1,9% и достиг 1024,89 пункта; доллар за неделю подорожал на 0,07 рубля, а сентябрьская нефть Brent подешевела на 0,7% или $0,34.

Неделя началась с коррекции вниз вслед за нефтью и на новостях о техническом дефолте по кредитам АФК "Система" (-2,5%), индекс ММВБ просел ниже 1960 пунктов, а индекс РТС опустился ниже 1040 пунктов на фоне ослабления рубля. АФК "Система" объявила о техническом дефолте по кредитам на сумму около 3,9 млрд рублей в связи с арестом акций корпорации в рамках судебного разбирательства с "Роснефтью" и "Башнефтью".

Мировые рынки поддержала сильная статистика о ВВП Китая, который во втором квартале вырос на 6,9% при прогнозах подъема на 6,8%). Нефть Brent просела ниже $48,7 за баррель.

Во вторник индекс ММВБ откатился ниже 1950 пунктов на фоне общемировой коррекции и укрепления рубля, откат сдержала выросшая нефть в ожидании свежей статистики по запасам сырья в США. Упали из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" "префы" "Россетей" (-16,5%), бумаги "ФСК ЕЭС" (-4,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -1% "префы").

Нефть Brent подросла к $48,8 за баррель, рост сдерживался данными о повышении добычи в США и Ливии.

В среду индекс ММВБ смог отскочить выше 1950 пунктов, а РТС превысить 1040 пунктов благодаря подъему мировых фондовых площадок и нефти после выхода оптимистичной статистики Минэнерго США о запасах сырья; снизились в цене бумаги "АЛРОСА" (-6,9%), "Газпрома" (-3,5%) и "Транснефти" (-0,5%) из-за отсечек дивидендов с учетом расчетов "Т+2". Акции АФК "Система" (-0,9%) просели на фоне известий, что башкирский суд отказал корпорации в проведении экономической экспертизы по иску "Роснефти".

Нефть Brent превысила $49,3 за баррель на фоне сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США сильнее ожиданий, хотя добыча нефти в стране продолжила рост (+32 тыс. б/с за неделю).

В четверг рынок акций вновь просел ниже 1950 пунктов по ММВБ на фоне наметившейся коррекции мировых площадок, подогретого днем новостями от Европейского Центробанка; среди лидеров отката выступили бумаги "Норникеля" (-3,3%) на новостях о продаже "Металлоинвестом" пакета из 1,9% акций ГМК в виде ADR в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

АФК "Система" в четверг заявила отвод судье из-за существенных сомнений в ее объективности и беспристрастности на процессе по иску "Роснефти", однако суд отказал "Системе" в отводе судьи. В итоге рассмотрение дела по иску "Роснефти к "Системе" суд отложил до 8 августа.

В Азии в четверг индексы выросли на решении Банка Японии не вносить изменений в денежно-кредитную политику. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг не стал менять ключевые процентные ставки, что совпало с ожиданиями. Глава ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания регулятора заявил, что экономика еврозоны все еще нуждается в весьма существенных стимулах, одним из сдерживающих факторов является дефицит реформ. По его словам, программа количественного смягчения (QE) ЕЦБ будет сохранена на уровне 60 млрд евро в месяц как минимум до конца декабря, а процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне и после завершения QE.

На этом фоне евро усилил позиции против доллара (курс евро превысил $1,1636, обновив максимум с января 2015г), что локально подогрело нефтяные цены - Brent протестировал рубеж $50 за баррель (максимум за 1,5 месяца), после чего откатился обратно к $49,4 за баррель.

В пятницу рынок акций продолжил снижение на фоне стагнации мировых площадок и вновь просевшей нефти (Brent опустился ниже $49 за баррель в ожидании статистики Baker Hughes по числу активных буровых в США), ММВБ снизился к 1925 пунктам. Подросли в рамках коррекции бумаги АФК "Система" (+1%), а поддержку бумагам "Норникеля" (-0,3%) оказали ожидания, что увеличение free float бумаг на рынке после продажи пакета "Металлоинвестом" может привести к повышению веса акций ГМК в индексе MSCI Russia.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции "префы" "Россетей" (-24%), "АЛРОСА" (-11%), "Группы ЛСР" (-8%); лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Сибири" (+17%), "МРСК Северо-Запада" (+12%), "Кузбасской топливной компании" (+9%).

Дальнейшую динамику рынка акций определит расстановка сил на нефтяных площадках после встречи комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+. Стратегия игроков рынка акций будет строиться в зависимости от способности нефти Brent преодолеть рубеж $50 за баррель. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1900-1960 пунктов, для индекса РТС - 1000-1060 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".