Рубль слабеет к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 21 июля. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне усилившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 59,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,96 руб./EUR1, поднявшись на 39,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 30,7 копейки - до 63,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на вечерних торгах пятницы на фоне нефти, дешевеющей на опасениях, что экспорт топлива странами ОПЕК в июле может стать рекордным с начала года. Поставки нефти из стран ОПЕК в июле могут превысить 33 млн баррелей в сутки, став рекордными с декабря прошлого года на фоне восстановления добычи в Нигерии и Ливии, говорится в прогнозе консалтинговой компании Petro-Logistics. Такие данные должны оказать на страны картеля дополнительное давление перед встречей министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+, которая пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск опустились на 1,74% - до $48,44 за баррель. Котировки сентябрьских контрактов на WTI в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на 1,85 - до $46,05 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 30 центов, WTI - на 37 центов.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, в пятницу у рубля было две основные причины для ослабления. "С одной стороны, это дешевеющая нефть, с другой - давление на рубль оказывает новостной поток. Так, по данным агентства Reuters, ЕЦБ намерен обсудить ужесточение монетарной политики в октябре 2017 года. Перспективы ужесточения монетарной политики в такой крупной экономике, как еврозона, ведут к оттоку из рисковых активов, к которым относится и российская валюта", - подчеркивает аналитик.

Большую часть рабочего дня пара "доллар-рубль" находилась ниже 59 руб./$1, однако увеличить дистанцию от данного рубежа российской валюте толком так и не удалось. К вечеру рубль и вовсе скорректировался, и к концу рабочего дня торги проходили на уровне 59,17 руб./$1. Вечерняя коррекция нацвалюты была преимущественно обусловлена снижением цены на нефть вслед за публикацией прогноза консалтинговой компании Pertro-Logistics об увеличении добычи нефти странами ОПЕК в июле. При этом на стороне рубля по-прежнему играют снижение доллара на мировом валютном рынке и крупные платежи в рамках налогового и дивидендного периодов. Тем не менее, банки пока не торопятся конвертировать валюту к предстоящим платежам, так как располагают внушительным запасом рублевой ликвидности, а также предпочитают использовать инструменты рублевого рефинансирования", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 14,98 копейки, до 58,93 руб./$1, и поднял курс евро на 65,86 копейки, до 68,66 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 18,8 копейки по отношению к четвергу и составил 58,8882 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы опустился на 8,79 копейки по отношению к 20 июля и составил 58,9679 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 588,463 млн, из которых $1 млрд 206,188 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 382,275 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 53,85 копейки к четвергу - до 68,56375 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 55,47 копейки по отношению к 20 июля и составил 68,6894 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR488,419 млн, из которых EUR172,815 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR315,604 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) не изменились в пятницу в сравнении с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 9,24% годовых. Ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,23% годовых, ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего дня - 9,23%, 9,21% и 9,07% годовых соответственно.