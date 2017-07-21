Цены евробондов РФ умеренно подросли за неделю, суверенные спреды слегка сузились

Москва. 21 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели благодаря повышенному спросу мировых инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

В начале недели сектор отечественных евробондов не демонстрировал ярко выраженной динамики, поскольку рынок базовых активов - US Treasuries - также находился в безыдейном состоянии.

Тенденция к росту цен российских валютных гособлигаций стала формироваться лишь во вторник вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств на фоне провала голосования в Сенате США по вопросу об отмене большинства положений реформы здравоохранения Obamacare. Данное событие заставило инвесторов усомниться в том, что и другие предвыборные обещания и реформы нового президента США Дональда Трампа, которые должны были стимулировать экономический рост и повышение темпов инфляции, смогут получить одобрение в Конгрессе. Таким образом, рынок стал закладывать в цены базовых активов более сдержанные темпы инфляции в США, а вслед за ростом US Treasuries стали подтягиваться и долговые бумаги emerging markets, в том числе российские евробонды.

Республиканцы Сената США, столкнувшись с нехваткой голосов, отказались от идеи провести законопроект о реформе системы здравоохранения. Два сенатора-республиканца покинули в понедельник ряды сторонников законопроекта об изменении Obamacare, что сделало невозможным его принятие в Сенате. До этого республиканцы уже потеряли два голоса из 52. Все 48 демократов в Сенате против реформы, поэтому республиканцы могли добиться успеха лишь при практическом полном единстве рядов по этому вопросу.

В среду и четверг тенденция к росту цен в секторе отечественных евробондов сохранилась благодаря повышенному интересу мировых инвесторов практически ко всем облигациям emerging markets. Позитивным фактором для российского долгового рынка выступали также растущие цены на нефть, которые уверенно держались выше отметки $49 за баррель Brent благодаря данным Минэнерго США и Американского института нефти (API) о значительном сокращении запасов топлива. Согласно отчету Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю упали на 4,73 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,14 млн баррелей, бензина - на 4,44 млн баррелей.

Европейский ЦБ в четверг ожидаемо сохранил процентные ставки без изменения и оставил объемы выкупа активов на прежнем уровне - 60 млрд евро в месяц - как минимум до конца декабря. В ходе выступления глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул необходимость продолжения стимулирующих программ на фоне низкой инфляции. При этом он отметил, что риски для роста экономики в еврозоне в целом сбалансированы, а статистика подтверждает укрепление экономики. Базовая инфляция в регионе остается низкой, в ближайшие месяцы ЕЦБ ожидает ее сохранения на этом уровне, но в среднесрочной перспективе инфляция будет постепенно усиливаться.

В последний день недели активность покупателей на рынке российских евробондов снизилась, и колебания котировок в целом проходили уже в рамках бокового диапазона на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала и отрицательной коррекции нефтяных цен.

В результате, стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,02% и составила 120,25% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять торговых дней на 3 пункта и 21 июля составил 69 базисных пунктов).

Вместе с тем еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,7%, с погашением в 2042 году - на 1,46% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 пункта и составил 257 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 0,8%, бумаги с погашением в 2023 году - на 0,88% (их спред к US Treasuries сузился на 11 пунктов - до 163 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2020 году прибавили в цене 0,13%.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за неделю на 1,26% - до 102,2% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов и оставила 5,11% годовых), новый десятилетний выпуск прибавил в цене 1%, поднявшись до 101,19% от номинала (его доходность снизилась на 13 пунктов - до 4,10% годовых).

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также ожиданий итогов июльского заседания Федрезерва США, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, большое влияние на рынок российских еврооблигаций в ближайшее время будут оказывать такие факторы, как заявления ФРС США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания 25-26 июля, публикующаяся макроэкономическая статистика в США и еврозоне, а также динамика цен на нефть.