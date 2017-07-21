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21 июля 2017 года 19:25

Рынок акций завершил неделю на минорной ноте из-за снижения нефти и опасений расширения санкций к РФ

Москва. 21 июля. Рынок акций завершил неделю на минорной ноте из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также опасений расширения антироссийских санкций со стороны США.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ опустился до 1925,13 пункта (-1,1%), индекс РТС - до 1024,89 пункта (-1,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 59,16 рубля (+0,22 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС просели на 1,8-1,9%, доллар прибавил всего 7 копеек.

Подешевели в пятницу акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Мосбиржи" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6% и -3,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%).

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%) и лучше рынка выглядели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Акции "Норникеля" снижались в четверг и в пятницу утром на новостях, что "Металлоинвест" по итогам процедуры ускоренного букбилдинга продал 1,79% акций ГМК в виде ADR, выручив около $400 млн - цена размещения, как и ожидалось, составила $14,1 за ADR (порядка 8300 руб. за акцию, что ниже текущей рыночной цены). Организатором сделки выступил Deutsche Bank.

Утром стоимость акций "Норникеля" на "Мосбирже" опустилась до цены размещения пакета, после чего наметился отскок, поскольку увеличение free float бумаг на рынке может привести к повышению веса акций "Норникеля" в индексе MSCI Russia. Аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский оценил это возможное увеличение веса бумаг ГМК в 73 базисных пункта - до 5,84%.

В пятницу в Азии динамика индексов была разнополярной (просели Япония и Китай), Европа к вечеру ушла в "минус" (FTSE, CAC40, DAX теряют 0,5-1,7%), также проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Нефть вернулась к снижению в преддверии публикации данных Baker Hughes о буровых установках в США (в пятницу в 20:00 МСК) и встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК 24 июля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $48,57 за баррель (-1,5%), сентябрьская цена WTI - $46,17 за баррель (-1,6%).

В понедельник в Санкт-Петербурге пройдет заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), где будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе последние данные мониторинга за июнь. На встречу приглашены Ливия и Нигерия, которые освобождены от соглашения об ограничении нефтедобычи и продолжают ее активно наращивать, но эксперты не возлагают особых надежд на их участие.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, давление на рынок акций в пятницу оказали подешевевшая нефть, а также ожидания, что на следующей неделе может решиться судьба законопроекта Конгресса США по усилению антироссийских санкций.

Нефть опустилась ниже $49 за баррель Brent на прогнозах аналитиков, что июльские объемы экспорта "черного золота" стран ОПЕК снова покажут рост, что вкупе с увеличивающейся добычей в США создает серьезные риски переизбытка предложения на рынке. Инвесторы не закладывают оптимистичных надежд, что встреча технического комитета ОПЕК 22 июля и переговоры представителей стран-участников соглашения ОПЕК (включая Нигерию и Ливию) 24 июля принесут какой-либо результат.

Касательно законопроекта об антироссийских санкциях можно отметить, что обеспокоенность инвесторов усилилась, поскольку Сенат США в августе уходит на каникулы и, вероятно, до этого захочет завершить важные проекты. Сейчас законопроект о санкциях находится в нижней палате Конгресса из-за процедурных вопросов, после чего должен вернуться в верхнюю палату (Сенат) для повторного голосования, а уже потом на подпись к президенту. Сенат в этом году сдвинул сроки начала каникул на 3 недели (с 1 до 21 августа), что уже говорит о его намерении завершить как можно больше важных задач, полагает С.Кирсанова.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Дмитрий Затравкин также считает, что российские активы оказались под давлением из-за усиления беспокойства относительно расширения антироссийских санкций Конгрессом США - судьба данного законопроекта может решиться уже на следующей неделе, перед уходом сенаторов на августовские каникулы.

Основные мировые индексы в пятницу также были под давлением распродаж: в Европе на фоне сильно укрепившегося евро, а в США - в связи с расширением расследования в отношении Д.Трампа специальным прокурором. Таким образом, инвесторы все менее и менее воодушевлены предполагаемыми экономическими реформами действующего президента США, поскольку их осуществление откладывается во времени или вовсе ставится под сомнение.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, развивающиеся рынки, включая российский, в конце недели немного сдали назад на фоне дефицита новых идей. По сообщениям СМИ, в ходе предстоящего заседания технического комитета ОПЕК и других нефтедобывающих стран в эти выходные ключевые члены картеля и Россия собираются сохранить, но не расширять действующую программу по ограничению добычи.

ADR "Норникеля" в последние дни выросли на корпоративных новостях, хотя на внутреннем рынке курс бумаг упал. Единственной значимой для рынков публикацией в пятницу станет еженедельный отчет Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, намерения ОПЕК+ по стабилизации добычи и снижению навеса излишнего предложения нефти наталкиваются на амбициозные планы США. Минэнерго США полагает, что общая добыча сырой нефти в США в 2017 году составит в среднем 9,3 млн б/с, а планы на 2018 год еще более впечатляют - добыча в среднем должна составить 9,9 млн б/с. Тем самым даже средние уровни добычи должны превысить зафиксированную максимальную отметку 9,6 млн б/с.

Большая часть роста добычи нефти в США с июня 2017 года по конец следующего года будет поступать из плотных горных пород в пределах региона Permian в Техасе, а также из Мексиканского залива. Ожидается, что к концу 2018 года в регионе Permian будет добываться 2,9 млн б/с. В результате там будет сосредоточено около 30% от общего объема добычи нефти в США в 2018 году. Согласно июньскому месячному среднему показателю буровых установок от Baker Hughes, более трети буровых установок уже как раз работает в регионе Permian. Именно там операторы смогли поддерживать положительный денежный поток из-за более низких издержек, повышения производительности. Так что бассейн Permian в США будет оставаться своеобразной костью, мешающей планам ОПЕК+ проглотить в пучинах соглашений лишнюю мировую добычу нефти.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций просел вслед за бумагами металлургов на возможности введения заградительных пошлин в Евросоюзе против российской холоднокатаной стали. Упавшая нефть негативно сказалась на нефтяных акциях, а "Магнит" (MOEX: MGNT) (-1%) в очередной раз неприятно удивил слабым отчетом.

Так, выручка розничной сети в I полугодии выросла на 6,4%, а во II квартале на 8,2% при росте торговых площадей на 13,7%. Компания "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+0,4%) сообщила о росте прибыли по РСБУ в I полугодии в 2,8 раза (до 21,163 млрд рублей) при снижении выручки на 5,7%.

Накопленного негатива вполне достаточно, чтобы испугать нерезидентов. Закон об ограничении доступа к корпоративной информации для миноритарных акционеров, очередные скандалы с нарушением ограничительных мер, постоянное давление американских законодателей на администрацию Дональда Трампа по поводу вмешательства РФ в выборы - все это продолжает давить на рынок, делая его худшим в текущем году.

Министр энергетики ОАЭ заявил о том, что он надеется на более значительную балансировку рынка в III-IV кварталах текущего года. Однако рынок движется не только надеждами. Иран и Кувейт могут обнаружить себя в дипломатическом кризисе, который способен оказать влияние и на позицию Тегерана по договору о сокращении добычи.

Из важных событий на вечер пятницы остается отчет Baker Hughes по активным буровым в США. Вполне вероятно, что рост цены на нефть в последнее время вновь повысит активность нефтяных компаний по расширению операционной деятельности.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-8,7%), "Аэрофлота" (-2,9%).

Выросли бумаги АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+15,6%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,2%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,6%), СК "Южурал-АСКО" (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 24,534 млрд руб. (из них 5,698 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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