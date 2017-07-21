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21 июля 2017 года 19:10
На стороне рубля по-прежнему играют слабый доллар и крупные платежи в рамках налогового и дивидендного периодов ИК "Велес Капитал"
"Большую часть рабочего дня пара доллар/рубль находилась ниже 59 руб., однако увеличить дистанцию от данного рубежа российской валюте толком так и не удалось. К вечеру рубль и вовсе скорректировался, и к концу рабочего дня торги проходили на уровне 59,15 руб. Вечерняя коррекция нацвалюты была преимущественно обусловлена снижением цены на нефть вслед за публикацией прогноза консалтинговой компании PertroLogistics об увеличении добычи нефти странами ОПЕК в июле. При этом на стороне рубля по-прежнему играют слабый доллар (в пятницу индекс доллара вновь корректировался ниже 94 пунктов, и основной вклад в такое снижение вносила европейская валюта) и крупные платежи в рамках налогового и дивидендного периодов. Тем не менее, банки пока не торопятся конвертировать валюту к предстоящим платежам, так как располагают внушительным запасом рублевой ликвидности, а также предпочитают использовать инструменты рублевого рефинансирования. Так, в четверг и пятницу вновь наблюдалось увеличение объема привлеченных средств на аукционах РЕПО с Росказначейством. Кроме того, в пятницу большим спросом пользовался депозитный аукцион ВЭБа, где объем в заявках банков в полтора раза превысил лимит размещаемых госкорпорацией средств. Предстоящая неделя будет богата на события, как для валютного, так и внутреннего денежного рынков. В начале недели итоги встречи технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ будут сопровождаться крупными налоговыми платежами (основные расчеты намечены на вторник, однако предварительные платежи пройдут уже в понедельник). В середине недели сразу после традиционных данных по запасам и добыче нефти в США рынок узнает результаты очередного заседания ФРС. А завершит неделю уже решение отечественного регулятора по ключевой ставке", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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