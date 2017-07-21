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Главная / Мнения аналитиков / Видим высокую вероятность укрепления рубля ниже отметки 59 руб./$ в начале следующей недели - Бинбанк
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21 июля 2017 года 18:28
Видим высокую вероятность укрепления рубля ниже отметки 59 руб./$ в начале следующей недели - Бинбанк
"В начале следующей недели, ввиду заседания ОПЕК+ в понедельник и ожидаемого нами закрепления нефти выше 50$, мы видим наибольшую вероятность укрепления позиций рубля и закрепления доллара США ниже отметки 59 рублей. Однако насыщенный информационный фон второй половины недели может привести к существенному росту волатильности. Заседание ФРС США в среду, хотя и ожидается "мягким" по содержанию риторики и должно поддержать валюты развивающихся стран против доллара, совпадает по времени с показаниями Д. Трампа младшего, которые могут охладить интерес американских инвесторов относительно российских активов. В худшем случае дополнительные показания сына президента США по влиянию РФ на выборы в США могут спровоцировать ужесточение пакета санкций против РФ в дальнейшем. Кроме того, в пятницу ожидаются данные по ВВП США, предварительные оценки говорят о том, что рост американской экономики может ускорится до 2,5% во втором квартале. Если данные подтвердятся, доллар США может отыграть потери на фоне восстановления оптимизма относительно крупнейшей экономики мира. Мы ожидаем, что на следующей неделе Банк России сохранит ключевую ставку, и это не окажет влияния на российскую валюту", - комментирует ситуацию замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.
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21 июля 2017 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам на фоне забуксовавшей в росте нефти и отсечках дивидендов ряда крупнейших компаний, игроки также фиксировали прибыль после ралли неделей ранее и на ожиданиях заседания министерского комитета ОПЕК+ в Санкт-Петербурге (24 июля). читать дальше
.21 июля 2017 года 19:49
Москва. 21 июля. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне усилившей снижение нефти. читать дальше
.21 июля 2017 года 19:45
Москва. 21 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели благодаря повышенному спросу мировых инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.21 июля 2017 года 19:25
Рынок акций завершил неделю на минорной ноте из-за снижения нефти и опасений расширения санкций к РФ
Москва. 21 июля. Рынок акций завершил неделю на минорной ноте из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также опасений расширения антироссийских санкций со стороны США. читать дальше
.21 июля 2017 года 19:10
На стороне рубля по-прежнему играют слабый доллар и крупные платежи в рамках налогового и дивидендного периодов ИК "Велес Капитал"
"Большую часть рабочего дня пара доллар/рубль находилась ниже 59 руб., однако увеличить дистанцию от данного рубежа российской валюте толком так и не удалось. К вечеру рубль и вовсе скорректировался, и к концу рабочего дня торги проходили на уровне 59,15 руб. Вечерняя коррекция нацвалюты была... читать дальше
.21 июля 2017 года 17:45
Дальнейшее укрепление евро после заседания Европейского центрального банка привело к падению доллара до самого низкого уровня за почти что год, и поддержало золото, цены на которое приблизились к $1250 за унцию. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на металл в первую очередь объясняется... читать дальше
.21 июля 2017 года 17:12
"Доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка. Евро, который "сделал" самостоятельные выводы из вчерашнего выступления Драги, обновил максимумы на подходе к отметке 1,1680 и, похоже, готов к покорению отметки 1,17. И разговоры о расследовании бизнес-транзакций американского лидера и его... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:47
У российского рынка акций сохраняется вариант закрытия дня ниже 1920 пунктов по ММВБ - "Открытие Брокер"
"Из важных событий на вечер остаётся отчёт Baker Hughes по активным буровым. Вполне вероятно, что рост цены на нефть в последнее время вновь повысит активность нефтяных компаний по расширению операционной деятельности. Соответственно, в вечерние часы давление на нефть может возрасти, что негативно... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:20
"К концу недели нефтяным ценам на короткий промежуток времени удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в 50$, однако уже в пятницу котировки Brent показали характерное для последних трех недель движение – отскок от уровня сопротивления вниз на 1-2$. Возвращению цен в диапазон 48-49$ также... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:47
"Инвестиционные настроения на всех фондовых рынках в пятницу резко ухудшились. Одной из главных причин можно назвать очередной скандал с расследованием вокруг президента США Д.Трампа. Пока разгорается очередной "цирк", значит, про все обещанные налоговые реформы можно забыть, и инвесторов это... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:35
Москва. 21 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти. читать дальше
.21 июля 2017 года 15:24
Что касается ситуации на рублевом рынке, то тут все то, что и ожидалось: нефть находится в диапазоне $45–50 за баррель, причем у верхней границы, пара доллар/рубль остается в середине диапазона 48–60 рублей. Мы ждем попытки нефти слегка пробить верхнюю границу своего диапазона, возможно, нефть даже... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:00
Во второй половине дня ждем падения фондовых индексов на фоне роста опасений новых экономических санкций - Dukascopy Bank SA
"Второй день подряд цены на нефть марки Brent колеблются у отметки $49,5 за баррель в ожидании выхода данных по изменению количества буровых установок в США сегодня вечером. Вслед за нефтяными контрактами в "боковом" тренде торгуется относительно доллара и российская валюта. В связи с тем, что... читать дальше
.21 июля 2017 года 14:40
Raiffeisenbank возобновил анализ Polymetal (MOEX: POLY), сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 8,16 фунта стерлингов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.21 июля 2017 года 14:16
К концу недели "бычий" драйв на мировых рынках ослаб, отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, акции в Японии, Китае, Австралии в пятницу умеренно снижаются. Американские фьючерсы демонстрируют нейтральность после вечерних отчетов Microsoft и Ebay... читать дальше
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