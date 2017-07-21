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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Видим высокую вероятность укрепления рубля ниже отметки 59 руб./$ в начале следующей недели - Бинбанк
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21 июля 2017 года 18:28

Видим высокую вероятность укрепления рубля ниже отметки 59 руб./$ в начале следующей недели - Бинбанк

"В начале следующей недели, ввиду заседания ОПЕК+ в понедельник и ожидаемого нами закрепления нефти выше 50$, мы видим наибольшую вероятность укрепления позиций рубля и закрепления доллара США ниже отметки 59 рублей. Однако насыщенный информационный фон второй половины недели может привести к существенному росту волатильности. Заседание ФРС США в среду, хотя и ожидается "мягким" по содержанию риторики и должно поддержать валюты развивающихся стран против доллара, совпадает по времени с показаниями Д. Трампа младшего, которые могут охладить интерес американских инвесторов относительно российских активов. В худшем случае дополнительные показания сына президента США по влиянию РФ на выборы в США могут спровоцировать ужесточение пакета санкций против РФ в дальнейшем. Кроме того, в пятницу ожидаются данные по ВВП США, предварительные оценки говорят о том, что рост американской экономики может ускорится до 2,5% во втором квартале. Если данные подтвердятся, доллар США может отыграть потери на фоне восстановления оптимизма относительно крупнейшей экономики мира. Мы ожидаем, что на следующей неделе Банк России сохранит ключевую ставку, и это не окажет влияния на российскую валюту", - комментирует ситуацию замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

Опубликовано: /Бинбанк/
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