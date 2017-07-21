Рубль снижается к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 21 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти.

Курс доллара США составил 58,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,66 руб./EUR1, поднявшись на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 6,8 копейки - до 63,34 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 14,98 копейки, до 58,93 руб./$1, и поднял курс евро на 65,86 копейки, до 68,66 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах пятницы из-за развернувшейся вниз нефти, которая дешевеет на опасениях существенного роста поставок топлива странами ОПЕК в июле. Инвесторы также ждут данных нефтесервисной компании Baker Hughes о действующих нефтяных и газовых буровых установках в США, которые будут опубликованы в пятницу, и заседания министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+, которое пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге. Поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пиковым платежам в рамках налогового периода, которые состоятся на следующей неделе. Им предстоит выплатить порядка 900 млрд рублей.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 мск опустились на 0,81% - до $48,9 за баррель. Котировки сентябрьских контрактов на WTI в ходе электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,87% - до $46,41 за баррель.

"Для цен на нефть важное значение имеет встреча мониторинговой комиссии ОПЕК+ 22-24 июля в Санкт-Петербурге, на которой, возможно, будут сделаны попытки присоединения к соглашению об ограничении объемов добычи нефти Ливии и Нигерии. Пока динамика нефтяных котировок оказывает ограниченное влияние на курс рубля. Из внутренних историй отметим, что на следующую неделю приходится пик налоговых выплат в этом месяце. Так, 25-28 июля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (совокупный объем платежей мы оцениваем в 920 млрд рублей), что может локально способствовать росту спроса на валютную ликвидность", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Несмотря на нейтральный новостной фон, сложившийся перед встречей мониторинговой комиссии ОПЕК+, уровень котировок отражает надежды на то, что члены картеля смогут ускорить ребалансировку нефтяного рынка, либо анонсировать возможные шаги в этом направлении. Рубль выглядит довольно стабильно на протяжении всей недели, отыгрывая лишь движения в основной паре на Forex. Отношение инвесторов к рискам emerging markets остается благоприятным, что затрагивает и российскую валюту. В начале следующей недели стоит ожидать внутренней поддержки рубля. Перед уплатой НДПИ в среду экспортеры, вероятно, могут обозначить свое присутствие на валютном рынке. Более того, если встреча ОПЕК+ разочарует нефтяной рынок, то поток валютной выручки на продажу может амортизировать для рубля негативные реакции", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"У российской валюты в ближайшие дни еще остается некоторый запас для продолжения укрепления против бивалютной корзины благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Мы ожидаем значительного спроса на рубли, и если параллельно производимым выплатам не начнется падение "черного золота" до $48 и ниже за баррель Brent, то рубль будет способен отбить у доллара еще порядка 50-60 копеек", - считает главный специалист отдела операций на денежном рынке казначейства банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) Михаил Берулава.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) не изменились в пятницу в сравнении с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,24% годовых. Ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,23% годовых, ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего дня - 9,23%, 9,21% и 9,07% годовых соответственно.