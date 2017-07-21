Евро, похоже, готов к покорению отметки 1,17 - eToro

"Доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка. Евро, который "сделал" самостоятельные выводы из вчерашнего выступления Драги, обновил максимумы на подходе к отметке 1,1680 и, похоже, готов к покорению отметки 1,17. И разговоры о расследовании бизнес-транзакций американского лидера и его приближенных только "подливают масла в огонь", усиливая повсеместное давление на USD. С технической точки зрения, пара EUR/USD, которая отметилась на максимуме 1,1676, выглядит перекупленной. Но судя по сегодняшней динамике, которая говорит о нежелании игроков фиксировать прибыль на таких высоких уровнях, у валюты есть потенциал дальнейшего роста", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.