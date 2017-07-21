Во второй половине дня ждем падения фондовых индексов на фоне роста опасений новых экономических санкций - Dukascopy Bank SA

"Второй день подряд цены на нефть марки Brent колеблются у отметки $49,5 за баррель в ожидании выхода данных по изменению количества буровых установок в США сегодня вечером. Вслед за нефтяными контрактами в "боковом" тренде торгуется относительно доллара и российская валюта. В связи с тем, что падают акции металлургических компаний, котировки которых в первой половине недели росли опережающими темпами, индекс ММВБ в первую половину сегодняшней торговой сессии снизился на 0,4% - до 1935 пунктов. На фоне стабильности курса рубля индекс РТС практически не изменился. Мы ожидаем падения российских индексов акций во второй половине дня, что связано с ростом опасений ввода американскими властями новых экономических санкций против нефтегазовых компаний до конца текущего месяца", - указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.