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21 июля 2017 года 15:00
Во второй половине дня ждем падения фондовых индексов на фоне роста опасений новых экономических санкций - Dukascopy Bank SA
"Второй день подряд цены на нефть марки Brent колеблются у отметки $49,5 за баррель в ожидании выхода данных по изменению количества буровых установок в США сегодня вечером. Вслед за нефтяными контрактами в "боковом" тренде торгуется относительно доллара и российская валюта. В связи с тем, что падают акции металлургических компаний, котировки которых в первой половине недели росли опережающими темпами, индекс ММВБ в первую половину сегодняшней торговой сессии снизился на 0,4% - до 1935 пунктов. На фоне стабильности курса рубля индекс РТС практически не изменился. Мы ожидаем падения российских индексов акций во второй половине дня, что связано с ростом опасений ввода американскими властями новых экономических санкций против нефтегазовых компаний до конца текущего месяца", - указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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21 июля 2017 года 17:45
Дальнейшее укрепление евро после заседания Европейского центрального банка привело к падению доллара до самого низкого уровня за почти что год, и поддержало золото, цены на которое приблизились к $1250 за унцию. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на металл в первую очередь объясняется... читать дальше
.21 июля 2017 года 17:12
"Доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка. Евро, который "сделал" самостоятельные выводы из вчерашнего выступления Драги, обновил максимумы на подходе к отметке 1,1680 и, похоже, готов к покорению отметки 1,17. И разговоры о расследовании бизнес-транзакций американского лидера и его... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:47
У российского рынка акций сохраняется вариант закрытия дня ниже 1920 пунктов по ММВБ - "Открытие Брокер"
"Из важных событий на вечер остаётся отчёт Baker Hughes по активным буровым. Вполне вероятно, что рост цены на нефть в последнее время вновь повысит активность нефтяных компаний по расширению операционной деятельности. Соответственно, в вечерние часы давление на нефть может возрасти, что негативно... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:20
"К концу недели нефтяным ценам на короткий промежуток времени удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в 50$, однако уже в пятницу котировки Brent показали характерное для последних трех недель движение – отскок от уровня сопротивления вниз на 1-2$. Возвращению цен в диапазон 48-49$ также... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:47
"Инвестиционные настроения на всех фондовых рынках в пятницу резко ухудшились. Одной из главных причин можно назвать очередной скандал с расследованием вокруг президента США Д.Трампа. Пока разгорается очередной "цирк", значит, про все обещанные налоговые реформы можно забыть, и инвесторов это... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:35
Москва. 21 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти. читать дальше
.21 июля 2017 года 15:24
Что касается ситуации на рублевом рынке, то тут все то, что и ожидалось: нефть находится в диапазоне $45–50 за баррель, причем у верхней границы, пара доллар/рубль остается в середине диапазона 48–60 рублей. Мы ждем попытки нефти слегка пробить верхнюю границу своего диапазона, возможно, нефть даже... читать дальше
.21 июля 2017 года 14:40
Raiffeisenbank возобновил анализ Polymetal (MOEX: POLY), сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 8,16 фунта стерлингов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.21 июля 2017 года 14:16
К концу недели "бычий" драйв на мировых рынках ослаб, отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, акции в Японии, Китае, Австралии в пятницу умеренно снижаются. Американские фьючерсы демонстрируют нейтральность после вечерних отчетов Microsoft и Ebay... читать дальше
.21 июля 2017 года 13:43
Евро существенно укрепился после заявлений председателя ЕЦБ и новых деталей в расследовании в отношении Трампа, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Г-н Драги был максимально осторожен в комментариях, указав на сохранение потребности экономики в значительных объемах монетарного... читать дальше
.21 июля 2017 года 13:22
Citi снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "продавать" после пересмотра
(добавлена таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных... читать дальше
.21 июля 2017 года 12:55
"Нефть сдержанно подрастает в предвкушении встречи в Санкт-Петербурге, - констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Необходимо признать, что несмотря на все «НО», рынок нефти в последнее время пытается отыскать позитив. Сезонные факторы с пробуксовкой, но все же дают сигналы о... читать дальше
.21 июля 2017 года 12:26
Citi снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "продавать" после пересмотра
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза"... читать дальше
.21 июля 2017 года 12:15
Валютные торги четверга завершились нейтрально для рубля, комментируют аналитики банка "Зенит". Цены на нефть были стабильными перед заседанием ОПЕК+, тогда как главной тенденцией дня стало широкомасштабное укрепление единой валюты. Курс доллара на закрытие биржи составил 58.94 руб. (-6 коп.),... читать дальше
.21 июля 2017 года 11:50
"В целом вчерашние заявления ЕЦБ, не отразившие явного настроя на сворачивание стимулов, пока скорее способствуют сохранению status quo на глобальных долговых рынках, по крайней мере, до осени. Впрочем, данный исход, на наш взгляд, рынки уже отыграли ценовым ростом во второй декаде июля, в... читать дальше
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