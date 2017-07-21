Рубль нейтрален, отыгрывает глобальное укрепление евро - Банк "Зенит"

Валютные торги четверга завершились нейтрально для рубля, комментируют аналитики банка "Зенит". Цены на нефть были стабильными перед заседанием ОПЕК+, тогда как главной тенденцией дня стало широкомасштабное укрепление единой валюты. Курс доллара на закрытие биржи составил 58.94 руб. (-6 коп.), курс евро – 68.57 руб. (+65 коп.). На международном валютном рынке доллар вновь несет ощутимые потери к евро после нейтральных итогов заседания ЕЦБ. По итогам дня основная валютная пара подскочила на 1.1 пп до отметки $1.1630.

Нефтяные цены консолидируются вокруг отметки $49 за барр. в ожидании заседания нефтедобывающих стран. Несмотря на нейтральный новостной фон перед этой встречей, уровень котировок, по мнению экспертов банка, отражает надежды на то, что ОПЕК+ сможет как-то ускорить ребалансировку нефтяного рынка, либо анонсировать возможные меры.

"Рубль выглядит довольно стабильно на протяжении всей недели, отыгрывая лишь движения в основной паре на Форекс. Отношение инвесторов к рискам ЕМ остается благоприятным, что затрагивает и российскую валюту. В начале следующей недели стоит ожидать внутренней поддержки рубля. Перед уплатой НДПИ в среду экспортеры, вероятно, могут обозначить свое присутствие на валютном рынке. Более того, если встреча ОПЕК+ разочарует нефтяной рынок, то поток валютной выручки на продажу может амортизировать для рубля негативные реакции", - заключают специалисты "Зенита".