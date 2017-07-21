.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел к 1930 по ММВБ во главе с металлургами на фоне укрепления рубля
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июне замедлился до 3,5%
Рост промпроизводства в июне замедлился до 3,5% с 5,6% в мае, сообщил Росстат. Тем не менее динамика показателя оказалась лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,7%. За полугодие промпроизводство поднялось на 2%
 
Для недобросовестных санаторов ЦБ разработал новый норматив
Центральный банк закроет недобросовестным санаторам возможность перевода "плохих" активов на баланс оздоравливаемых кредитных организаций. Это следует из разработанного Минфином и ЦБ законопроекта, пишут "Известия". Документ вводит в закон о ЦБ...
 
Затраты на внедрение технологии пятого поколения сотовой связи будут непомерно высокими
Затраты операторов на внедрение технологии пятого поколения сотовой связи, использующего частоты выше 24 ГГц, будут непомерно высоки, сделали вывод UBS Evidence Lab и банк UBS. В пяти российских городах-миллионниках технология пятого поколения...
 
Правительство отследит каждую упаковку лекарств в стране
Вчера правительство внесло в Госдуму проект поправок к закону "Об обращении лекарственных средств" - о создании информационной системы мониторинга движения лекарств с использованием контрольных (идентификационных) знаков. В проекте участвуют ФНС...
 
21 июля 2017 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел к 1930 по ММВБ во главе с металлургами на фоне укрепления рубля

Москва. 21 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел в район 1930 пунктов по индексу ММВБ во главе с бумагами металлургов на фоне укрепления рубля, стагнации мировых площадок и подросшей нефти.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1930,88 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1032,29 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 58,92 рубля (-0,02 рубля).

В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%, до 8353 руб.), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%).

"Металлоинвест" по итогам процедуры ускоренного букбилдинга продал 28 млн 382 тыс. 565 ADR на акции ГМК "Норильский никель" (1,79% капитала), выручив около $400 млн - цена размещения, как и ожидалось, составила $14,1 за ADR (ниже текущей рыночной цены). Организатором сделки выступил Deutsche Bank.

Рынок акций США в четверг консолидировался, Nasdaq Composite обновил исторический максимум. Участники рынка анализировали смешанные финансовые результаты компаний, макроэкономические данные и заявления руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил процентные ставки без изменения и оставил объемы выкупа активов на прежнем уровне - 60 млрд евро в месяц. По итогам заседания глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул необходимость продолжения стимулирующих программ на фоне низкой инфляции, поэтому при необходимости ЕЦБ может расширить или продлить программу выкупа активов. Евро после его пресс-конференции ликвидировал падение к доллару и поднялся до $1,1631.

До некоторой степени участников рынка встревожили сообщения СМИ о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование предполагаемого российского влияния на выборы в США, решил собрать информацию о ряде бизнес-операций американского президента Дональда Трампа.

В пятницу в Азии динамика индексов также разнополярная (просели Япония и Китай), стагнируют Европа (FTSE, CAC 40, DAX изменились в пределах 0,1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%).

Нефть утром подрастает в ожидании данных Baker Hughes о буровых установках в США (в пятницу в 20:00 МСК) и встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК 24 июля, неделя может завершиться ростом второй раз подряд.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $49,52 за баррель (+0,5%), сентябрьская цена WTI - $47,1 за баррель (+0,4%).

В понедельник в Санкт-Петербурге пройдет заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), где будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе последние данные мониторинга за июнь. На встречу приглашены Ливия и Нигерия, которые освобождены от соглашения об ограничении нефтедобычи и продолжают ее активно наращивать, но эксперты не возлагают особых надежд на их участие.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, инвесторы ждут встречи ОПЕК в Санкт-Петербурге, и ожидания относительно ее итогов скорее негативные. Отказ Эквадора, Ливии и Нигерии, которые добывают в общей сложности 3,12 млн б/с, от сокращения добычи показывает неустойчивые перспективы сохранение сделки ОПЕК+, что негативно для нефтяных цен.

Рубль поддерживается продажами валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых платежей на следующей неделе, на этом фоне российский фондовый рынок корректируется вниз.

По оценкам аналитиков ФГ "БКС", ослабление доллара в свете политической напряженности в США и сокращение запасов энергоресурсов поддержало нефтяные котировки, которые протестировали уровень $50 за баррель. Игроки пока проявляют осторожность в ожидании встречи ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами в Санкт-Петербурге в понедельник с целью обсуждения эффективности майского соглашения: указания на намерение следовать условиям сделки и/или утвердить более значительное сокращение добычи станет мощным стимулом для нефтяного рынка.

Тем временем Эквадор заявил, что из-за экономических трудностей в стране не сможет соблюдать ограничения по добыче, наложенные соглашением ОПЕК+. Хотя доля Эквадора в совокупном объеме невелика, нарушение условий сделки ставит под сомнение ее эффективность и создает риски аналогичных шагов со стороны других, более значимых участников соглашения. Также Минэнерго США повысило прогноз добычи сланцевой нефти в августе (восьмой месяц подряд).

"Металлоинвест" продал 1,8% акций ГМК с дисконтом менее 5% - это подтверждает высокий спрос на качественные бумаги компании, поэтому позитивный взгляд на акции "Норникеля" сохраняется.

В целом негативом для рынка акций РФ является политический момент - многообещающая встреча российских и американских дипломатов, которая должна была разрешить вопросы дипломатической собственности и сокращения российской дипмиссии в США, разочаровала. В ответ Кремль пообещал зеркальные меры, что стало неприятным сюрпризом, ставящим под вопрос перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии и Северной Корее.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, для индекса ММВБ сопротивлением выступает отметка 1960 пунктов, которую "быки" никак не могут пройти наверх. Если пройти удастся, то рынок устремится в район 2020 пунктов, в противном случае индекс ждет снижение в район 1900 пунктов. Настроения "быков" подавленные, поскольку на днях аналитики Goldman Sachs рекомендовали клиентам выходить из спекулятивных позиций по активам развивающихся рынков, а нефть Brent не смогла закрепиться выше отметки $50 за баррель.

Переговоры по Brexit в четверг не привели к существенному прорыву. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что ЕС не намерен переходить к приоритетным для Великобритании вопросам торговли, пока страна не предоставит подробности законопроекта о выходе из ЕС и не прояснит вопросы касательно защиты прав граждан (ЕС требует, чтобы права граждан ЕС в Великобритании оставались под защитой Европейского суда, а Великобритания категорически отказывается). Британский министр по выходу из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что в октябре, вероятно, переговорщики не смогут перейти к обсуждению вопросов торговли, как многие надеялись ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции СК "Южурал-АСКО" (-7,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,6%).

Подорожали бумаги "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,2%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+1,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+0,7%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+0,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,678 млрд руб. (из них 1,19 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 июля 2017 года 18:28
Видим высокую вероятность укрепления рубля ниже отметки 59 руб./$ в начале следующей недели - Бинбанк
"В начале следующей недели, ввиду заседания ОПЕК+ в понедельник и ожидаемого нами закрепления нефти выше 50$, мы видим наибольшую вероятность укрепления позиций рубля и закрепления доллара США ниже отметки 59 рублей. Однако насыщенный информационный фон второй половины недели может привести к...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 17:45
Рост цен на золото вскоре исчерпает себя - Julius Baer
Дальнейшее укрепление евро после заседания Европейского центрального банка привело к падению доллара до самого низкого уровня за почти что год, и поддержало золото, цены на которое приблизились к $1250 за унцию. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на металл в первую очередь объясняется...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 17:12
Евро, похоже, готов к покорению отметки 1,17 - eToro
"Доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка. Евро, который "сделал" самостоятельные выводы из вчерашнего выступления Драги, обновил максимумы на подходе к отметке 1,1680 и, похоже, готов к покорению отметки 1,17. И разговоры о расследовании бизнес-транзакций американского лидера и его...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 16:47
У российского рынка акций сохраняется вариант закрытия дня ниже 1920 пунктов по ММВБ - "Открытие Брокер"
"Из важных событий на вечер остаётся отчёт Baker Hughes по активным буровым. Вполне вероятно, что рост цены на нефть в последнее время вновь повысит активность нефтяных компаний по расширению операционной деятельности. Соответственно, в вечерние часы давление на нефть может возрасти, что негативно...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 16:20
Нефть в ожидании заседания ОПЕК+ - Бинбанк
"К концу недели нефтяным ценам на короткий промежуток времени удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в 50$, однако уже в пятницу котировки Brent показали характерное для последних трех недель движение – отскок от уровня сопротивления вниз на 1-2$. Возвращению цен в диапазон 48-49$ также...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 15:47
Индекс ММВБ может понизиться до 1920 пунктов - ИК "ФИНАМ"
"Инвестиционные настроения на всех фондовых рынках в пятницу резко ухудшились. Одной из главных причин можно назвать очередной скандал с расследованием вокруг президента США Д.Трампа. Пока разгорается очередной "цирк", значит, про все обещанные налоговые реформы можно забыть, и инвесторов это...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 15:35
Рубль снижается к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти
Москва. 21 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти.    читать дальше
.
21 июля 2017 года 15:24
Ждем дальнейшего роста рубля - ВТБ 24
Что касается ситуации на рублевом рынке, то тут все то, что и ожидалось: нефть находится в диапазоне $45–50 за баррель, причем у верхней границы, пара доллар/рубль остается в середине диапазона 48–60 рублей. Мы ждем попытки нефти слегка пробить верхнюю границу своего диапазона, возможно, нефть даже...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 15:00
Во второй половине дня ждем падения фондовых индексов на фоне роста опасений новых экономических санкций - Dukascopy Bank SA
"Второй день подряд цены на нефть марки Brent колеблются у отметки $49,5 за баррель в ожидании выхода данных по изменению количества буровых установок в США сегодня вечером. Вслед за нефтяными контрактами в "боковом" тренде торгуется относительно доллара и российская валюта. В связи с тем, что...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 14:40
Raiffeisenbank возобновил анализ Polymetal c рейтингом "продавать" для его акций
Raiffeisenbank возобновил анализ Polymetal (MOEX: POLY), сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 8,16 фунта стерлингов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать". По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 14:16
Колебания на рынке акций выдают поиск новых драйверов роста - ВТБ 24
К концу недели "бычий" драйв на мировых рынках ослаб, отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, акции в Японии, Китае, Австралии в пятницу умеренно снижаются. Американские фьючерсы демонстрируют нейтральность после вечерних отчетов Microsoft и Ebay...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 13:43
Рубль ослаб к евро, сохранив относительную стабильность к доллару - "Нордеа Банк"
Евро существенно укрепился после заявлений председателя ЕЦБ и новых деталей в расследовании в отношении Трампа, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Г-н Драги был максимально осторожен в комментариях, указав на сохранение потребности экономики в значительных объемах монетарного...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 13:22
Citi снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "продавать" после пересмотра
(добавлена таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 12:55
На стороне роста цен на нефть сейчас только сезонные факторы - "Нордеа Банк"
"Нефть сдержанно подрастает в предвкушении встречи в Санкт-Петербурге, - констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Необходимо признать, что несмотря на все «НО», рынок нефти в последнее время пытается отыскать позитив. Сезонные факторы с пробуксовкой, но все же дают сигналы о...    читать дальше
.
21 июля 2017 года 12:26
Citi снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "продавать" после пересмотра
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза"...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.