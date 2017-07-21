Рынок акций РФ утром просел к 1930 по ММВБ во главе с металлургами на фоне укрепления рубля

Москва. 21 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел в район 1930 пунктов по индексу ММВБ во главе с бумагами металлургов на фоне укрепления рубля, стагнации мировых площадок и подросшей нефти.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1930,88 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1032,29 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 58,92 рубля (-0,02 рубля).

В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%, до 8353 руб.), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%).

"Металлоинвест" по итогам процедуры ускоренного букбилдинга продал 28 млн 382 тыс. 565 ADR на акции ГМК "Норильский никель" (1,79% капитала), выручив около $400 млн - цена размещения, как и ожидалось, составила $14,1 за ADR (ниже текущей рыночной цены). Организатором сделки выступил Deutsche Bank.

Рынок акций США в четверг консолидировался, Nasdaq Composite обновил исторический максимум. Участники рынка анализировали смешанные финансовые результаты компаний, макроэкономические данные и заявления руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил процентные ставки без изменения и оставил объемы выкупа активов на прежнем уровне - 60 млрд евро в месяц. По итогам заседания глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул необходимость продолжения стимулирующих программ на фоне низкой инфляции, поэтому при необходимости ЕЦБ может расширить или продлить программу выкупа активов. Евро после его пресс-конференции ликвидировал падение к доллару и поднялся до $1,1631.

До некоторой степени участников рынка встревожили сообщения СМИ о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование предполагаемого российского влияния на выборы в США, решил собрать информацию о ряде бизнес-операций американского президента Дональда Трампа.

В пятницу в Азии динамика индексов также разнополярная (просели Япония и Китай), стагнируют Европа (FTSE, CAC 40, DAX изменились в пределах 0,1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%).

Нефть утром подрастает в ожидании данных Baker Hughes о буровых установках в США (в пятницу в 20:00 МСК) и встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК 24 июля, неделя может завершиться ростом второй раз подряд.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $49,52 за баррель (+0,5%), сентябрьская цена WTI - $47,1 за баррель (+0,4%).

В понедельник в Санкт-Петербурге пройдет заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), где будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе последние данные мониторинга за июнь. На встречу приглашены Ливия и Нигерия, которые освобождены от соглашения об ограничении нефтедобычи и продолжают ее активно наращивать, но эксперты не возлагают особых надежд на их участие.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, инвесторы ждут встречи ОПЕК в Санкт-Петербурге, и ожидания относительно ее итогов скорее негативные. Отказ Эквадора, Ливии и Нигерии, которые добывают в общей сложности 3,12 млн б/с, от сокращения добычи показывает неустойчивые перспективы сохранение сделки ОПЕК+, что негативно для нефтяных цен.

Рубль поддерживается продажами валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых платежей на следующей неделе, на этом фоне российский фондовый рынок корректируется вниз.

По оценкам аналитиков ФГ "БКС", ослабление доллара в свете политической напряженности в США и сокращение запасов энергоресурсов поддержало нефтяные котировки, которые протестировали уровень $50 за баррель. Игроки пока проявляют осторожность в ожидании встречи ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами в Санкт-Петербурге в понедельник с целью обсуждения эффективности майского соглашения: указания на намерение следовать условиям сделки и/или утвердить более значительное сокращение добычи станет мощным стимулом для нефтяного рынка.

Тем временем Эквадор заявил, что из-за экономических трудностей в стране не сможет соблюдать ограничения по добыче, наложенные соглашением ОПЕК+. Хотя доля Эквадора в совокупном объеме невелика, нарушение условий сделки ставит под сомнение ее эффективность и создает риски аналогичных шагов со стороны других, более значимых участников соглашения. Также Минэнерго США повысило прогноз добычи сланцевой нефти в августе (восьмой месяц подряд).

"Металлоинвест" продал 1,8% акций ГМК с дисконтом менее 5% - это подтверждает высокий спрос на качественные бумаги компании, поэтому позитивный взгляд на акции "Норникеля" сохраняется.

В целом негативом для рынка акций РФ является политический момент - многообещающая встреча российских и американских дипломатов, которая должна была разрешить вопросы дипломатической собственности и сокращения российской дипмиссии в США, разочаровала. В ответ Кремль пообещал зеркальные меры, что стало неприятным сюрпризом, ставящим под вопрос перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии и Северной Корее.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, для индекса ММВБ сопротивлением выступает отметка 1960 пунктов, которую "быки" никак не могут пройти наверх. Если пройти удастся, то рынок устремится в район 2020 пунктов, в противном случае индекс ждет снижение в район 1900 пунктов. Настроения "быков" подавленные, поскольку на днях аналитики Goldman Sachs рекомендовали клиентам выходить из спекулятивных позиций по активам развивающихся рынков, а нефть Brent не смогла закрепиться выше отметки $50 за баррель.

Переговоры по Brexit в четверг не привели к существенному прорыву. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что ЕС не намерен переходить к приоритетным для Великобритании вопросам торговли, пока страна не предоставит подробности законопроекта о выходе из ЕС и не прояснит вопросы касательно защиты прав граждан (ЕС требует, чтобы права граждан ЕС в Великобритании оставались под защитой Европейского суда, а Великобритания категорически отказывается). Британский министр по выходу из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что в октябре, вероятно, переговорщики не смогут перейти к обсуждению вопросов торговли, как многие надеялись ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции СК "Южурал-АСКО" (-7,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,6%).

Подорожали бумаги "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,2%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+1,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+0,7%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+0,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,678 млрд руб. (из них 1,19 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).