Возможен умеренный рост российских евробондов - Промсвязьбанк

"В целом вчерашние заявления ЕЦБ, не отразившие явного настроя на сворачивание стимулов, пока скорее способствуют сохранению status quo на глобальных долговых рынках, по крайней мере, до осени. Впрочем, данный исход, на наш взгляд, рынки уже отыграли ценовым ростом во второй декаде июля, в частности, российские суверенные евробонды вернулись до ценовых уровней до речи М. Драги в конце июня, когда он дал понять, что возможны обсуждения по сворачиванию стимулов, после чего началась коррекция на рынках. В этом ключе ждать сильного восходящего импульса вряд ли стоит, но умеренный рост вполне еще возможен. В дальнейшем инвесторы, вероятно, будут оценивать перспективы старта сокращения баланса ФРС и еще одного подъема ставок в этом году. Напомним, на следующей неделе состоится заседание ФРС (25-26 июля). Для российских евробондов также важны развитие ситуации на сырьевых

площадках и вопрос расширения санкций, который Конгресс США может вынести на голосование уже на следующей неделе перед уходом на каникулы", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.