Пара EUR/RUB окажется выше 69,82 - FxPro

"Пара USD/RUB опустилась ниже 59 (-7 копеек) к концу четверга. В то же время, так как доллар даёт отпор почти всем (кроме евро и канадского доллара), а нефти не удалось вчера закрепиться выше 50 за баррель Brent, вполне ожидаемым сегодня станет возвращение пары к росту и начало новой небольшой волны роста продолжительностью 5-10 дней. За счёт впечатляющей динамики нефти рублю удалось в значительной степени сдержать наступление евро в паре EUR/RUB. Вчерашняя финальная котировка в паре была на уровне 68,56 (+65 коп.). Однако здесь также стоит ожидать продолжения восходящей тенденции и выхода пары на новые локальные максимумы выше 69,82", - указывает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.