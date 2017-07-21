Сегодня день будет проходить в попытке удержаться выше 49 долларов/баррель по Brent - Промсвязьбанк

"Нефть вчера поднималась выше 50 долларов/баррель впервые с июня, однако в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в эти выходные несколько скорректировалась. Сегодня день будет проходить в попытке удержаться выше 49. Технически нефть четко "легла" на 50-дневную среднюю. Встреча комитета будет важной, поскольку стороны планируют пересмотреть план по снижению глобальных запасов нефти, так как в первоначальном варианте он работает недостаточно эффективно", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.