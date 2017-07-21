Рубль снижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти

Москва. 21 июля. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне незначительного изменения нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,96-59,02 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,99 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,78 руб./EUR1 (+21,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 12,98 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 63,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,73 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 77,63 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к бивалютной корзине на старте торгов пятницы на фоне слабо меняющихся цен на нефть после умеренного снижения накануне. Участники рынка ждут данных об изменении числа буровых установок в эксплуатации и встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК 24 июля. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск повысились на 0,12% - до $49,36 за баррель. Котировки сентябрьских контрактов на WTI в ходе электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись на 0,11% - до $46,97 за баррель.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes о действующих нефтяных и газовых буровых установках будут опубликованы в пятницу.

В понедельник в Санкт-Петербурге пройдет заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), где будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе последние данные мониторинга за июнь. На встречу приглашены Ливия и Нигерия, которые освобождены от соглашения об ограничении нефтедобычи и продолжают ее активно наращивать, но эксперты не возлагают особых надежд на их участие.