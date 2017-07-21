21 июля 2017 года 10:22
Рубль снижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти
Москва. 21 июля. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне незначительного изменения нефтяных цен.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,96-59,02 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,99 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,78 руб./EUR1 (+21,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 12,98 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 63,39 рубля.
Доллар при этом оказался на 8,73 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 77,63 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к бивалютной корзине на старте торгов пятницы на фоне слабо меняющихся цен на нефть после умеренного снижения накануне. Участники рынка ждут данных об изменении числа буровых установок в эксплуатации и встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК 24 июля. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск повысились на 0,12% - до $49,36 за баррель. Котировки сентябрьских контрактов на WTI в ходе электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись на 0,11% - до $46,97 за баррель.
Данные нефтесервисной компании Baker Hughes о действующих нефтяных и газовых буровых установках будут опубликованы в пятницу.
В понедельник в Санкт-Петербурге пройдет заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), где будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе последние данные мониторинга за июнь. На встречу приглашены Ливия и Нигерия, которые освобождены от соглашения об ограничении нефтедобычи и продолжают ее активно наращивать, но эксперты не возлагают особых надежд на их участие.
Опубликовано: /Финмаркет/
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21 июля 2017 года 18:28
"В начале следующей недели, ввиду заседания ОПЕК+ в понедельник и ожидаемого нами закрепления нефти выше 50$, мы видим наибольшую вероятность укрепления позиций рубля и закрепления доллара США ниже отметки 59 рублей. Однако насыщенный информационный фон второй половины недели может привести к... читать дальше
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21 июля 2017 года 17:45
Дальнейшее укрепление евро после заседания Европейского центрального банка привело к падению доллара до самого низкого уровня за почти что год, и поддержало золото, цены на которое приблизились к $1250 за унцию. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на металл в первую очередь объясняется... читать дальше
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21 июля 2017 года 17:12
"Доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка. Евро, который "сделал" самостоятельные выводы из вчерашнего выступления Драги, обновил максимумы на подходе к отметке 1,1680 и, похоже, готов к покорению отметки 1,17. И разговоры о расследовании бизнес-транзакций американского лидера и его... читать дальше
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21 июля 2017 года 16:47
"Из важных событий на вечер остаётся отчёт Baker Hughes по активным буровым. Вполне вероятно, что рост цены на нефть в последнее время вновь повысит активность нефтяных компаний по расширению операционной деятельности. Соответственно, в вечерние часы давление на нефть может возрасти, что негативно... читать дальше
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21 июля 2017 года 16:20
"К концу недели нефтяным ценам на короткий промежуток времени удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в 50$, однако уже в пятницу котировки Brent показали характерное для последних трех недель движение – отскок от уровня сопротивления вниз на 1-2$. Возвращению цен в диапазон 48-49$ также... читать дальше
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21 июля 2017 года 15:47
"Инвестиционные настроения на всех фондовых рынках в пятницу резко ухудшились. Одной из главных причин можно назвать очередной скандал с расследованием вокруг президента США Д.Трампа. Пока разгорается очередной "цирк", значит, про все обещанные налоговые реформы можно забыть, и инвесторов это... читать дальше
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21 июля 2017 года 15:35
Москва. 21 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти. читать дальше
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21 июля 2017 года 15:24
Что касается ситуации на рублевом рынке, то тут все то, что и ожидалось: нефть находится в диапазоне $45–50 за баррель, причем у верхней границы, пара доллар/рубль остается в середине диапазона 48–60 рублей. Мы ждем попытки нефти слегка пробить верхнюю границу своего диапазона, возможно, нефть даже... читать дальше
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21 июля 2017 года 15:00
"Второй день подряд цены на нефть марки Brent колеблются у отметки $49,5 за баррель в ожидании выхода данных по изменению количества буровых установок в США сегодня вечером. Вслед за нефтяными контрактами в "боковом" тренде торгуется относительно доллара и российская валюта. В связи с тем, что... читать дальше
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21 июля 2017 года 14:40
Raiffeisenbank возобновил анализ Polymetal (MOEX: POLY), сообщается в обзоре банка.
Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 8,16 фунта стерлингов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать".
По данным информационно-аналитического... читать дальше
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21 июля 2017 года 14:16
К концу недели "бычий" драйв на мировых рынках ослаб, отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, акции в Японии, Китае, Австралии в пятницу умеренно снижаются. Американские фьючерсы демонстрируют нейтральность после вечерних отчетов Microsoft и Ebay... читать дальше
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21 июля 2017 года 13:43
Евро существенно укрепился после заявлений председателя ЕЦБ и новых деталей в расследовании в отношении Трампа, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Г-н Драги был максимально осторожен в комментариях, указав на сохранение потребности экономики в значительных объемах монетарного... читать дальше
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21 июля 2017 года 13:22
(добавлена таблица)
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных... читать дальше
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21 июля 2017 года 12:55
"Нефть сдержанно подрастает в предвкушении встречи в Санкт-Петербурге, - констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Необходимо признать, что несмотря на все «НО», рынок нефти в последнее время пытается отыскать позитив. Сезонные факторы с пробуксовкой, но все же дают сигналы о... читать дальше
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21 июля 2017 года 12:26
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза"... читать дальше
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