В паре евро/рубль просматривается высокая вероятность отката курса в район 67 - TeleTrade

"Вчера евро поднимался до уровня 68,80 рублей, но зона 68,50-68,70 рубля является серьезной зоной сопротивления и не удивительно, что прорваться сквозь нее евро так и не удалось. И хотя, как и в паре с долларом, евро в паре с рублем тоже продолжает сохранять рамки растущего тренда, здесь все-таки просматривается высокая вероятность отката курса в район 67 рублей - там пролегает четырехмесячная линия поддержки. Отменой снижения может стать лишь рост евро выше уровня 69,50 рублей. Таким образом, тем, кто планирует покупки евро для спекуляций или каких-либо поездок, возврат в район 67 рублей советую рассматривать как возможность для покупки валюты", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.