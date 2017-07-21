Индекс ММВБ откроется нейтрально в пятницу - Банк "Глобэкс"

"Индекс ММВБ откроется нейтрально на фоне смешанной динамики азиатских фондовых индексов. Нефтяные котировки могут снизиться из-за негативных ожиданий инвесторов итогов встречи стран сделки ОПЕК "плюс" в Санкт-Петербурге 24 июля. Отказ Эквадора, Ливии, Нигерии, которые добывают в общей сложности 3,12 млн барр., от сокращения добычи показывает неустойчивые перспективы сохранение сделки ОПЕК "плюс", что негативно для нефтяных цен. Поэтому рубль также в пятницу будет под давлением, но мы полагаем, что экспортеры выйдут на рынок для продаж валютной выручки в преддверии налоговых платежей на следующей неделе. Не исключено, что на таком фоне российский фондовый рынок скорректируется вниз", - указывает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.