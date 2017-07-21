.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / В краткосрочной перспективе котировки нефти способны возобновить подъем - eToro
.
21 июля 2017 года 09:18
В краткосрочной перспективе котировки нефти способны возобновить подъем - eToro
В четверг торги на рынке нефти снова проходили в довольно волатильном режиме, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent в моменте касался отметки 50,20, "заглянув" за пределы заветного уровня 50 впервые с 7 июня. Но, как оказалось, игроки по-прежнему не готовы к уверенному пробою этой области – попытки ее тестирования обернулись масштабной фиксацией прибыли. В результате актив спустился в район 49,30, просев за день на 0,6%. Но если отбросить технические факторы, то можно говорить о дальнейшем улучшении настроя на рынке "черного золота". Рост добычи в Штатах на этот раз удалось проигнорировать за счет неожиданно масштабного сокращения запасов бензина и сырой нефти. Оптимизма добавило согласие Нигерии принять участие в совещании ОПЕК, которое состоится в понедельник. Но ключевым драйвером роста актива послужила Саудовская Аравия, которая снова заговорила о сокращении экспорта. Судя по обещаниям саудитов, на старте следующей недели Brent может получить приличную поддержку, поскольку переговоры обещают быть конструктивными. По крайней мере, отмечает П. Салас, велика вероятность того, что экспортеры хотя бы на словах постараются максимально поднять цены, которые сейчас не устраивают многих производителей, особенно сильно зависимых от нефтяных доходов. В краткосрочной перспективе котировки способны возобновить подъем. Сегодня вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует традиционный отчет по числу действующих буровых. В последнее время этот показатель демонстрирует замедление роста. И нельзя исключать, что буровая активность отразит хотя бы временное снижение. На этом фоне актив может снова подобраться к уровню 50, пробой которого может состояться уже в понедельник, если экспортеры не поскупятся на красноречие, полагает специалист eToro.
.
21 июля 2017 года 17:45
Дальнейшее укрепление евро после заседания Европейского центрального банка привело к падению доллара до самого низкого уровня за почти что год, и поддержало золото, цены на которое приблизились к $1250 за унцию. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на металл в первую очередь объясняется... читать дальше
.21 июля 2017 года 17:12
"Доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка. Евро, который "сделал" самостоятельные выводы из вчерашнего выступления Драги, обновил максимумы на подходе к отметке 1,1680 и, похоже, готов к покорению отметки 1,17. И разговоры о расследовании бизнес-транзакций американского лидера и его... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:47
У российского рынка акций сохраняется вариант закрытия дня ниже 1920 пунктов по ММВБ - "Открытие Брокер"
"Из важных событий на вечер остаётся отчёт Baker Hughes по активным буровым. Вполне вероятно, что рост цены на нефть в последнее время вновь повысит активность нефтяных компаний по расширению операционной деятельности. Соответственно, в вечерние часы давление на нефть может возрасти, что негативно... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:20
"К концу недели нефтяным ценам на короткий промежуток времени удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в 50$, однако уже в пятницу котировки Brent показали характерное для последних трех недель движение – отскок от уровня сопротивления вниз на 1-2$. Возвращению цен в диапазон 48-49$ также... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:47
"Инвестиционные настроения на всех фондовых рынках в пятницу резко ухудшились. Одной из главных причин можно назвать очередной скандал с расследованием вокруг президента США Д.Трампа. Пока разгорается очередной "цирк", значит, про все обещанные налоговые реформы можно забыть, и инвесторов это... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:35
Москва. 21 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти. читать дальше
.21 июля 2017 года 15:24
Что касается ситуации на рублевом рынке, то тут все то, что и ожидалось: нефть находится в диапазоне $45–50 за баррель, причем у верхней границы, пара доллар/рубль остается в середине диапазона 48–60 рублей. Мы ждем попытки нефти слегка пробить верхнюю границу своего диапазона, возможно, нефть даже... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:00
Во второй половине дня ждем падения фондовых индексов на фоне роста опасений новых экономических санкций - Dukascopy Bank SA
"Второй день подряд цены на нефть марки Brent колеблются у отметки $49,5 за баррель в ожидании выхода данных по изменению количества буровых установок в США сегодня вечером. Вслед за нефтяными контрактами в "боковом" тренде торгуется относительно доллара и российская валюта. В связи с тем, что... читать дальше
.21 июля 2017 года 14:40
Raiffeisenbank возобновил анализ Polymetal (MOEX: POLY), сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 8,16 фунта стерлингов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.21 июля 2017 года 14:16
К концу недели "бычий" драйв на мировых рынках ослаб, отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, акции в Японии, Китае, Австралии в пятницу умеренно снижаются. Американские фьючерсы демонстрируют нейтральность после вечерних отчетов Microsoft и Ebay... читать дальше
.21 июля 2017 года 13:43
Евро существенно укрепился после заявлений председателя ЕЦБ и новых деталей в расследовании в отношении Трампа, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Г-н Драги был максимально осторожен в комментариях, указав на сохранение потребности экономики в значительных объемах монетарного... читать дальше
.21 июля 2017 года 13:22
Citi снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "продавать" после пересмотра
(добавлена таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных... читать дальше
.21 июля 2017 года 12:55
"Нефть сдержанно подрастает в предвкушении встречи в Санкт-Петербурге, - констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Необходимо признать, что несмотря на все «НО», рынок нефти в последнее время пытается отыскать позитив. Сезонные факторы с пробуксовкой, но все же дают сигналы о... читать дальше
.21 июля 2017 года 12:26
Citi снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "продавать" после пересмотра
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза"... читать дальше
.21 июля 2017 года 12:15
Валютные торги четверга завершились нейтрально для рубля, комментируют аналитики банка "Зенит". Цены на нефть были стабильными перед заседанием ОПЕК+, тогда как главной тенденцией дня стало широкомасштабное укрепление единой валюты. Курс доллара на закрытие биржи составил 58.94 руб. (-6 коп.),... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.