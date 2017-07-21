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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс ММВБ будет консолидироваться - ИФК "Солид"
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21 июля 2017 года 09:00

Индекс ММВБ будет консолидироваться - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $49,3 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США и результатов предстоящего заседания технического комитета ОПЕК. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940-1945 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит обозначившуюся днем ранее консолидацию вблизи достигнутых уровней", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.

Опубликовано: /ИФК "Солид"/
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