.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс ММВБ будет консолидироваться - ИФК "Солид"
.
21 июля 2017 года 09:00
Индекс ММВБ будет консолидироваться - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $49,3 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США и результатов предстоящего заседания технического комитета ОПЕК. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940-1945 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит обозначившуюся днем ранее консолидацию вблизи достигнутых уровней", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.
.
21 июля 2017 года 18:28
Видим высокую вероятность укрепления рубля ниже отметки 59 руб./$ в начале следующей недели - Бинбанк
"В начале следующей недели, ввиду заседания ОПЕК+ в понедельник и ожидаемого нами закрепления нефти выше 50$, мы видим наибольшую вероятность укрепления позиций рубля и закрепления доллара США ниже отметки 59 рублей. Однако насыщенный информационный фон второй половины недели может привести к... читать дальше
.21 июля 2017 года 17:45
Дальнейшее укрепление евро после заседания Европейского центрального банка привело к падению доллара до самого низкого уровня за почти что год, и поддержало золото, цены на которое приблизились к $1250 за унцию. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на металл в первую очередь объясняется... читать дальше
.21 июля 2017 года 17:12
"Доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка. Евро, который "сделал" самостоятельные выводы из вчерашнего выступления Драги, обновил максимумы на подходе к отметке 1,1680 и, похоже, готов к покорению отметки 1,17. И разговоры о расследовании бизнес-транзакций американского лидера и его... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:47
У российского рынка акций сохраняется вариант закрытия дня ниже 1920 пунктов по ММВБ - "Открытие Брокер"
"Из важных событий на вечер остаётся отчёт Baker Hughes по активным буровым. Вполне вероятно, что рост цены на нефть в последнее время вновь повысит активность нефтяных компаний по расширению операционной деятельности. Соответственно, в вечерние часы давление на нефть может возрасти, что негативно... читать дальше
.21 июля 2017 года 16:20
"К концу недели нефтяным ценам на короткий промежуток времени удалось преодолеть сильный уровень сопротивления в 50$, однако уже в пятницу котировки Brent показали характерное для последних трех недель движение – отскок от уровня сопротивления вниз на 1-2$. Возвращению цен в диапазон 48-49$ также... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:47
"Инвестиционные настроения на всех фондовых рынках в пятницу резко ухудшились. Одной из главных причин можно назвать очередной скандал с расследованием вокруг президента США Д.Трампа. Пока разгорается очередной "цирк", значит, про все обещанные налоговые реформы можно забыть, и инвесторов это... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:35
Москва. 21 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти. читать дальше
.21 июля 2017 года 15:24
Что касается ситуации на рублевом рынке, то тут все то, что и ожидалось: нефть находится в диапазоне $45–50 за баррель, причем у верхней границы, пара доллар/рубль остается в середине диапазона 48–60 рублей. Мы ждем попытки нефти слегка пробить верхнюю границу своего диапазона, возможно, нефть даже... читать дальше
.21 июля 2017 года 15:00
Во второй половине дня ждем падения фондовых индексов на фоне роста опасений новых экономических санкций - Dukascopy Bank SA
"Второй день подряд цены на нефть марки Brent колеблются у отметки $49,5 за баррель в ожидании выхода данных по изменению количества буровых установок в США сегодня вечером. Вслед за нефтяными контрактами в "боковом" тренде торгуется относительно доллара и российская валюта. В связи с тем, что... читать дальше
.21 июля 2017 года 14:40
Raiffeisenbank возобновил анализ Polymetal (MOEX: POLY), сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 8,16 фунта стерлингов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.21 июля 2017 года 14:16
К концу недели "бычий" драйв на мировых рынках ослаб, отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, акции в Японии, Китае, Австралии в пятницу умеренно снижаются. Американские фьючерсы демонстрируют нейтральность после вечерних отчетов Microsoft и Ebay... читать дальше
.21 июля 2017 года 13:43
Евро существенно укрепился после заявлений председателя ЕЦБ и новых деталей в расследовании в отношении Трампа, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. Г-н Драги был максимально осторожен в комментариях, указав на сохранение потребности экономики в значительных объемах монетарного... читать дальше
.21 июля 2017 года 13:22
Citi снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "продавать" после пересмотра
(добавлена таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных... читать дальше
.21 июля 2017 года 12:55
"Нефть сдержанно подрастает в предвкушении встречи в Санкт-Петербурге, - констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Необходимо признать, что несмотря на все «НО», рынок нефти в последнее время пытается отыскать позитив. Сезонные факторы с пробуксовкой, но все же дают сигналы о... читать дальше
.21 июля 2017 года 12:26
Citi снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "продавать" после пересмотра
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза"... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.