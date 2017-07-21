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21 июля 2017 года 09:45

На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 21 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы изменялись слабо и разнонаправленно в четверг, S&P 500 и Dow Jones завершили сессию в "красной зоне", однако даже минимальный подъем позволил Nasdaq Composite обновить исторический максимум. Участники рынка анализировали смешанные финансовые результаты компаний, макроэкономические данные и заявления руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил процентные ставки без изменения и оставил объемы выкупа активов на прежнем уровне - 60 млрд евро в месяц. В ходе выступления глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул необходимость продолжения стимулирующих программ на фоне низкой инфляции. "Все еще требуется весьма существенная степень денежно-кредитного стимулирования для постепенного наращивания базового инфляционного давления", - сказал М.Драги. Он добавил, что при необходимости ЕЦБ может расширить или продлить программу выкупа активов. Евро после его пресс-конференции ликвидировал падение к доллару и поднялся до $1,1631.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс., до 233 тыс. - минимума за девять недель. На предыдущей неделе было подано 248 тыс. заявок, а не 247 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 2 тыс. с ранее указанного уровня, до 245 тыс. Индикатор деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии упал в этом месяце до 19,5 пункта с 27,6 пункта в июне. Экономисты предполагали менее значительное снижение - до 23 пунктов. Индекс опережающих показателей США вырос в июне на 0,6% после повышения на 0,2% в мае, эксперты в средне ожидали усиления подъема лишь до 0,4%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в пятницу, во многом реагируя на колебания валют азиатских стран в парах с долларом и евро. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,4%, индикатор демонстрирует отрицательную динамику впервые за 10 сессий. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,22%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%. Вместе с тем южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,1%, индийский SENSEX - 0,6%.

До некоторой степени участников рынка встревожили сообщения в СМИ о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование предполагаемого российского влияния на выборы в США, решил собрать информацию о ряде бизнес-операций американского президента Дональда Трампа.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются после умеренного снижения накануне, участники рынка ждут данных об изменении числа буровых установок в эксплуатации и встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК 24 июля. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 мск не изменились к закрытию предыдущего дня и составили $49,3 за баррель. Котировки сентябрьских контрактов на WTI в ходе электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились всего на 0,04% - до $46,9 за баррель. В четверг нефть Brent подешевела на 0,8%, до $49,30 за баррель, WTI - на 0,85%, до $46,92 за баррель.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes о действующих нефтяных и газовых буровых установках будут опубликованы в пятницу. В понедельник в Санкт-Петербурге пройдет заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), где будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе последние данные мониторинга за июнь. На встречу приглашены Ливия и Нигерия, которые освобождены от соглашения об ограничении нефтедобычи и продолжают ее активно наращивать, но эксперты не возлагают особых надежд на их участие.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,733 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,1 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 июля снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 517,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-01" (+0,45%), "Трансмашхолдинг ПБО-01" (+0,3%) и "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,19%), а в лидерах снижения - "ЧТПЗ БО-001Р-01" (-2,1%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,61%) и "РЖД БО-03" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" разместило биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на 2-летние бонды прошел 17-18 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Купоны - полугодовые. Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

АО "Племенной завод "Комсомолец" утвердил параметры биржевых облигаций серии 001-БО на 30 млн рублей. Номинал бумаг - 100 рублей, срок погашения - 1 год, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-2-го купонов установлены на уровне 14% годовых.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 9,2% годовых (22,94 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Десятилетние облигации БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ООО "РГС Недвижимость" установило ставки 3-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-П05 на 2 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Пятилетние бумаги были размещены в июле 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предусмотрена оферта 27 июля 2017 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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