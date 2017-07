Brent у $49,3 за баррель

Американские фондовые индексы изменялись слабо и разнонаправлено в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются.

Американские фондовые индексы изменялись слабо и разнонаправлено в четверг, S&P 500 и Dow Jones завершили сессию в "красной зоне", однако даже минимальный подъем позволил Nasdaq Composite обновить исторический максимум.

Участники рынка анализировали смешанные финансовые результаты компаний, макроэкономические данные и заявления руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил процентные ставки без изменения и оставил объемы выкупа активов на прежнем уровне - 60 млрд евро в месяц. В ходе выступления глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул необходимость продолжения стимулирующих программ на фоне низкой инфляции.

"Все еще требуется весьма существенная степень денежно-кредитного стимулирования для постепенного наращивания базового инфляционного давления", - сказал М.Драги. Он добавил, что при необходимости ЕЦБ может расширить или продлить программу выкупа активов.

Евро после его пресс-конференции ликвидировал падение к доллару и поднялся до $1,1631 за евро.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс., до 233 тыс. - минимума за девять недель. На предыдущей неделе было подано 248 тыс. заявок, а не 247 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 2 тыс. с ранее указанного уровня, до 245 тыс.

Индикатор деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии упал в этом месяце до 19,5 пункта с 27,6 пункта в июне. Экономисты предполагали менее значительное снижение - до 23 пунктов.

Индекс опережающих показателей США вырос в июне на 0,6% после повышения на 0,2% в мае, эксперты в средне ожидали усиления подъема лишь до 0,4%.

До некоторой степени участников рынка встревожили сообщения в СМИ о том, что Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование предполагаемого российского влияния на выборы в США, решил собрать информацию о ряде бизнес-операций американского президента Дональда Трампа.

В среду основной индекс ИТ-сектора - S&P 500 Information Technology Sector - поднялся на 0,56% и завершил торги на отметке 992,29 пункта, почти на 4 пункта выше максимума "эры доткомов", достигнутого 27 марта 2000 года. В четверг индекс повысился еще на 0,04%.

Индикатор нефтегазовой отрасли ликвидировал утренний подъем и завершил сессию снижение на 0,4% вслед за падением цен на нефть. Индекс сырьевых компаний опустился на 0,8% после повышения на 1% в среду.

Рыночная стоимость фармкомпании Sarepta Therapeutics взлетела на 20,1%, поскольку ее выручка за II квартал превзошла самые оптимистичные прогнозы Уолл-стрит.

Цена бумаг Avista Corp. подскочила на 20,7%. Канадская генкомпания HydroOne объявила о покупке Avista за $5,3 млрд.

Курс акций Kinder Morgan вырос на 4,5% благодаря позитивной квартальной отчетности.

Котировки ценных бумаг ритейлера Sears Holdings увеличились на 10,6%. Компания начала продажу бытовой техники Kenmore через площадку Amazon.com Inc.

Стоимость акций Philip Morris International Inc. упала на 1,5% из-за ухудшения прогнозов прибыли и выручки.

Капитализация страховщика Travelers Inc. уменьшилась на 1,5%, поскольку его прибыль снизилась в результате возросших страховых выплат из-за стихийных бедствий.

После закрытия рынка в четверг квартальные отчеты обнародовали Microsoft Corp., Visa Inc., eBay Inc. и Capitol One Financial Corp.

Индекс Dow Jones Industrial Average к завершению сессии 20 июля опустился на 28,97 пункта (0,13%) - до 21611,78 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,38 пункта (0,02%) - до 2473,45 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,96 пункта (0,08%) и составил 6390 пунктов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в пятницу, во многом реагируя на колебания валют азиатских стран в парах с долларом и евро.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,4%, индикатор демонстрирует отрицательную динамику впервые за 10 сессий.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,2%, как и более широкий индекс Topix. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%.

Вместе с тем южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, по итогам 7 из последних 8 торговых сессий индикатор обновлял исторический максимум.

Гонконгский Hang Seng повысился на 0,1%, индийский SENSEX - 0,6%.

До некоторой степени участников рынка встревожили сообщения в СМИ о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование предполагаемого российского влияния на выборы в США, решил собрать информацию о ряде бизнес-операций американского президента Дональда Трампа.

"Политическая ситуация вокруг США продолжает ухудшаться, и все еще есть риски, связанные с неопределенностью ее перспектив", - считает старший консультант OM Financial Стюарт Айв.

В Австралии в минус ушли акции компаний ориентированных на экспорт, поскольку участники рынка обеспокоены быстрым укреплением нацвалюты. Австралийский доллар немного снизился по отношению к доллару США в пятницу, но его подъем с начала недели превышает 1,2%.

Цена бумаг Rio Tinto опустилась на 2% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals Group - на 2,4%.

"Укрепление австралийского доллара приводит к продаже любых акций, на которые оно влияет, то есть акций любых компаний с международным бизнесом и экспортной выручкой", - комментирует главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер.

В Токио дешевеют акции банков и автопроизводителей: Mitsubishi UFJ Financial потерял 0,5%, Mizuho Financial - 0,4%, Toyota Motor - 0,3%, Honda Motor - 0,5%.

"Доллар клонится ниже, иена дорожает, и это ограничивает потенциал роста японских акций", - отметил Мицуо Симидзу из Japan Asia Securities.

Между тем курс ценных бумаг японской Yaskawa Electric Corp. подскочил на 13,7% благодаря позитивной квартальной отчетности.

Котировки акций Nikon выросли на 3,1%, так как аналитики Nomura улучшили прогноз для рынка литографического оборудования.

Бумаги южнокорейских банков дорожают после публикации превзошедших ожидания финансовых результатов: KB Financial прибавил 3,8%, Shinhan Financial - 3,4%.

Рыночная стоимость Seegene Inc. рухнула на 17,8%, такого падения не наблюдалось больше семи лет. Danaher отменила контракт с Seegene об исследованиях в сфере молекулярной диагностике, который приносил южнокорейской компании до 13% годовой выручки.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются после умеренного снижения накануне, участники рынка ждут данных об изменении числа буровых установок в эксплуатации и встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК 24 июля.

Вместе с тем нефтяной рынок все еще может завершить в плюсе вторую неделю подряд.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск опустились на 2 цента (0,04%) - до $49,28 за баррель.

Котировки сентябрьских контрактов на WTI в ходе электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на 3 цента (0,06%) - до $46,89 за баррель.

В четверг нефть Brent подешевела на $0,40 (0,80%), до $49,30 за баррель, WTI - на $0,40 (0,85%), до $46,92 за баррель.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes о действующих нефтяных и газовых буровых установках будут опубликованы в пятницу.

В понедельник в Санкт-Петербурге пройдет заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), где будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе, последние данные мониторинга за июнь. На встречу приглашены Ливия и Нигерия, которые освобождены от соглашения об ограничении нефтедобычи и продолжают ее активно наращивать, но эксперты не возлагают особых надежд на их участие.

"У этих стран дела обстоят не слишком хорошо. Пожертвуют ли они собой ради блага остальных участников группы? Думаю, это крайне маловероятно", - заявил аналитик сырьевого сектора из Hyundai Futures Corp. Уилл Юн.