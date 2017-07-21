Утренние прогнозы: нейтральное начало торгов

В пятницу аналитики предполагают нейтральное открытие рынка акций РФ. Индексы будут совершать колебания вблизи текущих уровней.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940-1945 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит обозначившуюся днем ранее консолидацию вблизи достигнутых уровней".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Оснований для выхода из консолидации по российским фондовым индексам пока не появилось. Попытки закрепления в области выше $50 по фьючерсам на нефть Brent на увенчались успехом, на мировых фондовых площадках также наблюдается некоторое затишье".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций после завершения большого дивидендного сезона консолидируется вблизи отметки 1950 пунктов ММВБ. Неустойчивый рост цен на нефть и локальное ухудшение сентимента в отношении активов развивающихся рынков, наблюдавшееся вчера, пока ограничивают возможности для возобновления тенденции к росту. По завершении дивидендного сезона со следующей недели внимание инвесторов переключится на внутренний сезон отчетности (на следующей неделе отчитается как минимум 9 компаний, акции которых входят в индекс ММВБ), что может сформировать локальные инвестиционные идеи. Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон. Откат цен на нефть после неудачного "штурма" отметки 50 долларов/баррель по Brent и преобладание умеренно негативной динамики на зарубежных рынках создают условия для открытия сессии в районе 1940-1945 пунктов ММВБ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок, скорее всего, не будет испытывать сильных движений, индекс РТС сегодня может колебаться возле уровней, достигнутых ранее, плюс-минус 0,5%. Курсы доллара и евро подрастут до 59,2 и 68,8 рубля соответственно на фоне ослабления рубля из-за сложной ситуации с банком "Югра". Индекс доллара США остается стабильным к евро, после того как глава ЕЦБ заявил, что пока оставит в силе программу по стимулированию экономики. Из обыкновенных акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Сбербанка" и "Татнефти", среднесрочный восходящий тренд по ним сохраняется".