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20 июля 2017 года 19:45

Рубль стабилен к доллару и падает к евро на фоне роста евровалюты на Forex

Москва. 20 июля. Доллар США слегка снижается, евро растет на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль ослабевает к бивалютной корзине, следуя за сильным ростом пары "евро-доллар" на Forex.

Курс доллара США составил 58,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что лишь на 0,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,63 руб./EUR1, поднявшись на 70,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 31,84 копейки - до 63,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется по отношению к доллару и снижается к евро на фоне существенного укрепления евровалюты на мировом рынке Forex по результатам пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, позитивно оценившего рост экономики еврозоны и выразившего надежду на ускорение инфляции. Пара "евро-доллар" достигала отметки $1,1658 первые с августа 2015 года.

Нефть перешла к снижению на вечерних торгах в четверг на опасениях дальнейшего роста производства в США, Ливии и Нигерии. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 мск подешевели на 0,4% - до $49,5 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась выше $50 за баррель. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на 0,55%, до $47,06 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, ситуация, которая складывается на внешних площадках и внутри страны, достаточно позитивна для российской валюты, однако на торгах в четверг на основные валютные пары в большей степени влияли технические факторы, не позволяющие рублю продолжить рост. "Нефть смогла подняться в район $50 за баррель благодаря вчерашней публикации по запасам углеводородов в США, поддержку рублю оказывает также приближение выплат по НДПИ, в ожидании которых на рынке наблюдается повышенное предложение валюты - экспортеры создают рублевые резервы под выплату налогов. В такой ситуации можно было бы ожидать продолжения роста рубля на торгах в четверг, однако пока на позиции основных валютных пар большее влияние оказывают технические факторы. Так, "медведи" по доллару пока не могут пробить поддержку на уровне 59 руб./$1, хотя и пытались сделать это в течение нескольких дней, в том числе сегодня. Если им все же удастся увести пару "доллар-рубль" ниже этой отметки, можно будет говорить о том, что в дальнейшем пара может опуститься до 57,5 руб./$1", - подчеркивает аналитик.

"В четверг на валютном рынке в целом сохранялись достаточно благоприятные условия для рубля. Цена на нефть марки Brent в течение дня поднималась выше $50 за баррель, а индекс доллара обновлял очередные минимумы. Тем не менее до конца рабочего дня рубль так и не смог воспользоваться данными преимуществами для того, чтобы полноценно преодолеть отметку в 59 руб. в паре с долларом. Причиной такого поведения отечественной валюты может быть конвертация зарубежными инвесторами в валюту рублевых средств, полученных в рамках периода дивидендных выплат. В паре с евро нацвалюта и вовсе в течение дня теряла порядка рубля (с дневных минимумов в 67,82 руб./EUR1 до 68,82 руб./EUR1) после скачка европейской валюты на рынке Forex. Пара "евро-доллар" поднималась выше $1,165, что стало максимумом с августа 2015 года. Покупателей европейской валюты воодушевило обещание Марио Драги обсудить изменения в монетарной политике (связанные с ее ужесточением) осенью, хотя ничего нового рынок, по сути, не узнал. Стоит добавить, что оптимизм в европейской валюте может себя не оправдать: события в отношении действий ФРС по ужесточению процентной политики уже не раз демонстрировали, что процесс перехода регуляторов от слов к действиям может серьезно затянуться во времени", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 21 июля на 15,95 копейки, до 59,08 руб./$1, и опустил курс евро на 27,25 копейки, до 68 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 6,9 копейки по отношению к среде и составил 59,0762 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 5,29 копейки по отношению к 19 июля и составил 59,0677 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 407,524 млн, из которых $1 млрд 015,359 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 392,165 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 13,3 копейки к среде - до 68,1905 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 21,5 копейки по отношению к 19 июля и составил 68,1424 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR506,742 млн, из которых EUR225,268 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR281,474 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) не изменились в четверг в сравнении с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% годовых. Ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,23% годовых, ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,23%, 9,21% и 9,07% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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