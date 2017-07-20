Рубль снижается к доллару и растет к евро в четверг днем

Москва. 20 июля. Доллар США укрепляется, евро снижается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль следует за аналогичной динамикой пары "доллар-евро" на Forex, в результате стабилен к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 59,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,87 руб./EUR1, опустившись на 5,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 4,2 копейки - до 63,06 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 21 июля на 15,95 копейки, до 59,08 руб./$1, и опустил курс евро на 27,25 копейки, до 68 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и растет к евро на фоне укрепления доллара и ослабления евро на мировом рынке Forex после решения ЕЦБ не менять параметры текущей денежно-кредитной политики. Кроме того, инвесторы реагируют на заявление первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о намерении регулятора продолжать политику, направленную на дальнейшее снижение ключевой ставки.

Цены на нефть растут благодаря позитивным данным о запасах топлива в США и находятся на максимальных отметках за полтора месяца. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 мск повысились на 0,6% - до $50 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись на 0,53% - до $47,57 за баррель. Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,73 млн баррелей, дистиллятов - на 2,14 млн баррелей, бензина - на 4,44 млн баррелей.

"Доллар лишь немого подрос к рублю, пытаясь отойти от многомесячных минимумов. В пользу российской валюты играет повышение нефтяных котировок, а также начало налогового периода и аукционы Минфина. "Черное золото" позитивно отреагировало на публикацию данных Минэнерго США, которые отразили существенное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в стране. Дополнительную поддержку рынку энергоносителей может оказать нагнетание геополитической напряженности, в том числе обострение противоречий на Ближнем Востоке. Инвесторы сегодня будут пристально следить за ходом заседания ЕЦБ и пресс-конференцией Марио Драги; риторика главы ведомства задаст направление котировкам доллара и нефти", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что курс на снижение ключевой ставки сохранится в долгосрочной перспективе, однако то, с какой скоростью ЦБ будет снижать ставку, будет определяться на каждом последующем заседании. Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев заявил, что ожидает снижения годовой инфляции по итогам июля до 4,3% после ее ускорения до 4,4%. Заявления представителей ЦБ РФ можно расценивать как еще одно подтверждение того, что регулятор считает недавний разгон инфляции исключительно временным явлением и тренд на снижение инфляции будет продолжен", - говорит заместитель генерального директора по инвестициям ИГ "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) не изменились в четверг в сравнении с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% годовых. Ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,23% годовых, ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,23%, 9,21% и 9,07% годовых соответственно.