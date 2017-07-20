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20 июля 2017 года 19:23

Рынок акций РФ в четверг просел на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, упал "Норникель" на новостях

Москва. 20 июля. Рынок акций РФ завершил торги в четверг снижением индексов на фоне наметившейся коррекции мировых площадок после роста, подогретого днем новостями от Европейского Центробанка; среди лидеров отката выступили бумаги "Норникеля" на новостях о продаже пакета ГМК "Металлоинвестом".

По итогам сессии индекс ММВБ составил 1946,51 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1038,54 пункта (-0,4%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 59,03 рубля (+0,03 рубля).

В лидерах снижения выступили рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Мосбиржи" (-1,5%), "Норникеля" (-3,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4% и -5,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%).

АФК "Система" в четверг заявила отвод судье Ирине Нурисламовой из-за существенных сомнений в ее объективности и беспристрастности на процессе по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN) к АФК на 170,6 млрд рублей, который проходил в Уфе. Однако суд отказал "Системе" в отводе судьи (рассматривал ходатайство АФК об отводе судьи заместитель председателя Арбитражного суда Башкирии Максим Бобылев). В итоге рассмотрение дела по иску "Роснефти к "Системе" суд отложил до 8 августа.

Акции "Норникеля" упали после известий, что Metalloinvest Cyprus Ltd, входящая в группу "Металоинвест", намерена продать 28 млн 382 тыс. 565 ADR на акции ГМК (1,79% капитала) в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Организатором сделки выступает Deutsche Bank, говорится в сообщении "Металлоинвеста" на LSE. Это весь пакет, принадлежащий "Металлоинвесту" в "Норникеле".

Выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%).

В Азии в четверг индексы поднялись на решении Банка Японии не вносить изменений в денежно-кредитную политику и благодаря сильным статданным из Австралии и Японии.

В США в четверг вышла разнополярная статистика. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 233 тыс. (минимум за 9 недель) при прогнозах снижения до 245 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в июле упал до 19,5 пункта при прогнозах снижения до 23 пунктов с июньских 27,6 пункта.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг не стал менять ключевые процентные ставки, что совпало с ожиданиями.

Глава ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания регулятора заявил, что экономика еврозоны все еще нуждается в весьма существенных стимулах, одним из сдерживающих факторов является дефицит реформ. По его словам, программа количественного смягчения (QE) ЕЦБ будет сохранена на уровне 60 млрд евро в месяц как минимум до конца декабря, а процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне и после завершения QE.

После этого евро усилил позиции против доллара (курс евро превысил $1,1636, обновив максимум с января 2015 года), что локально подогрело нефтяные цены - Brent протестировала рубеж $50 за баррель (максимум за 1,5 месяца), после чего наметилась коррекция.

В итоге динамика индексов в Европе к вечеру четверга оказалась смешанной (FTSE вырос на 0,8%, DAX и CAC 40 отступили на 0,04-0,3%), проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%), ушла в минус нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $49,41 за баррель (-0,6% и +1,8% накануне), сентябрьская цена WTI - $47,0 за баррель (-0,7% и +1,6% в среду).

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций весь день торговался в слабом минусе, несмотря на рост Brent выше $50 за баррель. Статистика о сокращении запасов нефти в США подогрела рынок, однако на продолжение роста добычи никто не отреагировал, хотя она уже превысила 9,4 млн б/с, то есть вернулась к показателям июля 2015 года. Максимальных уровней добыча достигала в июне 2015 года (9,6 млн баррелей). Видимо, сильная статистика по росту ВВП Китая во II квартале (+6,9%) снизила опасения инвесторов, что прирост предложения нефти на рынке не найдет аналогичного спроса.

Тем не менее на российском рынке акций ажиотажа не наблюдалось. Стартовавший сезон отчетностей за II квартал 2017 года пока не принес позитивных сюрпризов. Результаты большинства компаний либо в рамках ожиданий, либо, наоборот, слабее прогнозов. Металлурги представили нейтральные операционные показатели: "Северсталь" и НЛМК (MOEX: NLMK) снизили объем производства стали, но незначительно нарастили продажи, чтобы частично сократить уровень запасов. ММК увеличил объемы и выпуска, и реализации. Тем не менее цены на прокат остались на уровне I квартала, и потому позитивных сюрпризов в финансовых результатах тоже не ожидается.

Дополнительным негативом вокруг сектора стали новости о том, что ЕС введет антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из РФ в размере 5-33% и тем самым закроет доступ на европейский рынок сбыта. НЛМК, учитывая географическую структуру бизнеса, не пострадает от данных мер. Менять структуру экспорта придется "Северстали" и ММК.

В четверг вышли отчеты "Ленты" и Х5 Ритейл. Если второй показал темпы роста выручки на 28% за счет агрессивных темпов роста сети, то первый увеличил продажи только на 16,3% по причине замедления расширения сети. Поскольку менеджмент "Ленты" сохранил первоначальные прогнозы по количеству новых магазинов в 2017 году, то очевидно, что ускорение роста продаж просто перенесется на II полугодие.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, акции АФК "Система" остаются под давлением на фоне судебных разбирательств. Юристы АФК заявили отвод судье Арбитражного суда Башкирии, рассматривающей иск "Роснефти", по причине сомнений в ее беспристрастности. В связи с рассмотрением этого ходатайства в судебном заседании был объявлен перерыв.

Текущая малоактивная динамика на российском рынке, который не реагировал на внешний позитив, может отчасти объясняться нежеланием инвесторов принимать торговые решения и сомнениями в устойчивом росте нефти, которая уже не раз привлекала продажи при достижении сильного психологического уровня $50 за баррель Brent.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, индекс ММВБ не смог удержаться выше уровня 1950 пунктов на фоне в целом невыразительной динамики американских и европейских индексов и снижения нефтяных фьючерсов. Европейские индексы снижались на фоне публикации невыдающихся отчетов компаний. Американские индексы не демонстрировали единой динамики на фоне неоднозначной статистики.

В пятницу, 21 июля, "Магнит" (MOEX: MGNT) представит консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал, "Юнипро" (MOEX: UPRO) опубликует отчетность по РСБУ за полугодие, "РусАгро" представит операционные результаты за 2-й квартал.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешнего оптимизма рынку акций РФ явно не хватило, чтобы развить восходящее движение. Впрочем, мотивация идти вниз также отсутствовала, поскольку день обошелся без дивидендных отсечек. "Северсталь" сократила прибыль по МСФО в I полугодии на 43,6% (до $495 млн), "Лента" увеличила выручку в I полугодии на 16,7%, а в II квартале - на 16,3%.

Торги прошли с низкой активностью участников, которые ждали новостей из Европы. ЕЦБ стоит перед сложным выбором сохранения стимулов или постепенного их свертывания. По формальным признакам, инфляция и безработица все еще не удовлетворяют условиям изменения денежной политики. Естественно, что шаг в сторону свертывания стимулов может негативно сказаться как на рубле, так и на рискованных активах, к которым относится и российский рынок.

Все решения ЕЦБ оказались ожидаемыми, тем не менее они ослабили доллар вкупе с вышедшей статистикой в США. Глава ЕЦБ заявил, что риски экономического роста сбалансированы, а общая инфляция остается сдержанной, поэтому требуются еще существенные стимулы. Более того, процентные ставки останутся на текущем уровне даже после завершения количественной программы. Соответственно, можно сделать вывод, что торопливости в действиях ЕЦБ пока не будет, что позитивно для рискованных активов, включая российские акции и рубль. Индекс ММВБ удержался от роста из-за попыток рубля укрепиться, поэтому можно сказать, что на рынке установился баланс рисков.

По оценке главного аналитика компании Global FX Сергея Мельникова, глава ЕЦБ проявил откровенно "голубиную" риторику в отношении перспектив монетарной политики, указав на "продолжительный период стимулирования" и возможность расширения мер в случае необходимости. Это принесло фондовым рынкам облегчение, поскольку после комментариев М.Драги в прошлом месяце были сомнения в том, что он снова не преподнесет "ястребиный сюрприз". Но этого не произошло. И в сочетании с довольно оптимистичными заявлениями на тему состояния экономики общий тон заседания пришелся по нраву сегменту рисковых активов на мировых рынках.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, реакцию нефтяного рынка на статистику Минэнерго США нельзя в полной мере назвать позитивной. Так, несмотря на сокращение запасов, производство нефти в США перешагнуло отметку 9,4 млн б/с, что достаточно близко к 2-летним максимумам. Сейчас фокус рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рынке.

Подобного мнения придерживаются и аналитики Sberbank CIB, отмечающие, что отчет Минэнерго США содержал и негативную для рынка информацию: нефтедобыча в США продолжает расти, а загрузка нефтеперерабатывающих мощностей за неделю не увеличилась, а сократилась.

Между тем на Ближнем Востоке Катару и его соседям, судя по всему, удалось найти выход из дипломатического тупика (скорее, этот выход обнаружился сам собой). Катарские дипломаты еще раз дали понять, что стремятся к урегулированию противоречий дипломатическим путем, и опубликовали перечень из шести целей, которые хотелось бы достичь этому ближневосточному государству (ранее этот список включал 13 целей). Пока не ясно, как это может повлиять на нефтяной рынок и как дальше пойдут переговоры, однако исторический опыт позволяет предположить, что обычно снижение напряженности на Ближнем Востоке имеет негативные последствия для цен на нефть.

Также следует отметить, что 26 июля Дональд Трамп-младший и бывший советник его отца и Виктора Януковича Пол Манафорт ответят на вопросы юридического комитета в Сенате США в рамках продолжающихся расследований недопустимых или незаконных связей с представителями российских властей в ходе президентской кампании Д.Трампа.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидировали акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-10,2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-7,4%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-6,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,2%).

Выросли бумаги СК "Южурал-АСКО" (+39,9%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+9,5%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+6,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,3%), МРСК ЦП (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 24,831 млрд руб. (из них 6,885 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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