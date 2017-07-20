Цены евробондов РФ в четверг умеренно подрастают благодаря "спросу на риск" и стабильным UST

Москва. 20 июля. Котировки российских еврооблигаций в четверг умеренно подрастают благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries); при этом итоги заседания Европейского ЦБ практически не сказались на динамике долговых бумаг. Суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 19 июля на 5 базисных пунктов и составила 120,2% от номинала, что соответствует доходности 2,18% годовых (снижение на 2 базисных пункта).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 19 июля всего на 1 базисный пункт, составив 101,1% от номинала. Их доходность снизилась на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему дню и составила 1,49% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт и составил 69 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 22 базисных пунктов - до 113,52% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,95% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 29 базисных пунктов - до 110,24% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,91% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 13 базисных пунктов - до 105,05% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,06% годовых), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 107,63% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,49% годовых).

"Сегодня торги в секторе российских еврооблигаций открылись умеренным ценовым ростом, который был продиктован, с одной стороны, стабильной конъюнктурой рынка базовых активов, где котировки US Treasuries держались на своих локальных максимумах, а с другой стороны - растущими ценами на нефть, которые в середине дня преодолели отметку $50 за баррель Brent. При этом реакция мировых долговых рынков на итоги июльского заседания Европейского центробанка была практически нейтральной. Таким образом, данное событие в целом не изменило позитивный настрой на рынке отечественных евробондов, причем традиционно наиболее значительный ценовой рост продемонстрировали наиболее "длинные" выпуски с погашением в 2042-2047 годах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.

ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил процентные ставки без изменения и оставил объемы выкупа активов на прежнем уровне - 60 млрд евро в месяц - как минимум до конца декабря. В ходе выступления глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул необходимость продолжения стимулирующих программ на фоне низкой инфляции. При этом он отметил, что риски для роста экономики в еврозоне в целом сбалансированы, а статистика подтверждает укрепление экономики. Одним из сдерживающих факторов является дефицит реформ, сказал председатель ЕЦБ. Базовая инфляция в регионе остается низкой, в ближайшие месяцы ЕЦБ ожидает ее сохранения на этом уровне, но в среднесрочной перспективе инфляция будет постепенно усиливаться.