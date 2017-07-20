"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR "Ленты" на 19%, сохранив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $9,50 до $7,70 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "ВТБ Капитала" была подтверждена. Даже с учетом понижения прогнозной цены потенциал роста рыночной стоимости GDR "Ленты" с текущего уровня составляет 24%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $7,71 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,19 за штуку.