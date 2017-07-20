На фондовом рынке существует баланс рисков - "Открытие Брокер"

"В начале своей пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги сказал самые важные слова: риски экономического роста сбалансированы, а общая инфляция остаётся сдержанной. Поэтому требуются ещё существенные стимулы. Более того, процентные ставки останутся на текущем уровне даже после завершения количественной программы. Соответственно, можно сделать вывод, что торопливости в действиях ЕЦБ пока не будет, что позитивно для рискованных активов, включая российские акции и рубль. Индекс ММВБ удерживается от роста из-за попыток рубля укрепиться на фоне нефти дороже $50 за баррель Brent. Поэтому можно говорить, что на рынке существует баланс рисков", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.