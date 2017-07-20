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Главная / Мнения аналитиков / На фондовом рынке существует баланс рисков - "Открытие Брокер"
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20 июля 2017 года 17:36
На фондовом рынке существует баланс рисков - "Открытие Брокер"
"В начале своей пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги сказал самые важные слова: риски экономического роста сбалансированы, а общая инфляция остаётся сдержанной. Поэтому требуются ещё существенные стимулы. Более того, процентные ставки останутся на текущем уровне даже после завершения количественной программы. Соответственно, можно сделать вывод, что торопливости в действиях ЕЦБ пока не будет, что позитивно для рискованных активов, включая российские акции и рубль. Индекс ММВБ удерживается от роста из-за попыток рубля укрепиться на фоне нефти дороже $50 за баррель Brent. Поэтому можно говорить, что на рынке существует баланс рисков", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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20 июля 2017 года 19:45
Москва. 20 июля. Доллар США слегка снижается, евро растет на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль ослабевает к бивалютной корзине, следуя за сильным ростом пары "евро-доллар" на Forex. читать дальше
.20 июля 2017 года 19:23
Москва. 20 июля. Рынок акций РФ завершил торги в четверг снижением индексов на фоне наметившейся коррекции мировых площадок после роста, подогретого днем новостями от Европейского Центробанка; среди лидеров отката выступили бумаги "Норникеля" на новостях о продаже пакета ГМК "Металлоинвестом". читать дальше
.20 июля 2017 года 18:53
Москва. 20 июля. Котировки российских еврооблигаций в четверг умеренно подрастают благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries); при этом итоги заседания Европейского ЦБ практически не сказались на динамике долговых бумаг. Суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.20 июля 2017 года 18:44
"В четверг на валютном рынке в целом сохранялись достаточно благоприятные условия для рубля. Цена на нефть марки Brent в течение дня поднималась выше 50 долларов за баррель, а индекс доллара обновлял очередные минимумы. Тем не менее, до конца рабочего дня рубль так и не смог воспользоваться... читать дальше
.20 июля 2017 года 18:09
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $9,50 до $7,70 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "ВТБ Капитала" была подтверждена. Даже с учетом понижения прогнозной цены потенциал... читать дальше
.20 июля 2017 года 17:16
"Стараясь прозвучать мягко, глава ЕЦБ Драги всё же вызвал укрепление евро по итогам пресс-конференции по денежно-кредитной политике. В комментарии были упоминания о планах поддерживать ставки на текущих уровнях (0% по ключевой ставке) на время действия текущей программы QE и продолжительное время... читать дальше
.20 июля 2017 года 16:42
"В четверг российские игроки предпочитают игнорировать внешний позитив. Ко второй половине дня индекс ММВБ потерял 0,4%, отступив до 1945 пунктов, индекс РТС падал на 0,6%, до 1037 пунктов. Во второй половине дня мы ожидаем попыток нефти марки Brent закрепиться выше сопротивления, расположенного... читать дальше
.20 июля 2017 года 16:07
До конца следующей недели курс рубля продолжит колебаться между 58,85-59,50 за доллар и 67,65-68,50 за евро - eToro
Российская валюта вот уже четвертый день находится в диапазоне 59-59,40 руб./доллар. Несмотря на весь пессимизм, связанный с геополитикой, поддержку нацвалюте оказывают затишье на сырьевом рынке, а также активные конвертации валютной выручки отечественными экспортерами в рамках продолжающегося... читать дальше
.20 июля 2017 года 15:37
Москва. 20 июля. Доллар США укрепляется, евро снижается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль следует за аналогичной динамикой пары "доллар-евро" на Forex, в результате стабилен к бивалютной корзине. читать дальше
.20 июля 2017 года 15:34
Если М. Драги не укажет на растущие инфляционные риски в экономике ЕС, то вечером возможно снижение фондовых индексов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии четверга, 20 июля, из-за ослабления курса рубля против доллара индекс РТС снизился на 0,2%. В то же время индекс ММВБ практически не изменился и колеблется вблизи отметки 1950 пунктов. "Хуже рынка" сегодня выглядят акции российских металлургических компаний,... читать дальше
.20 июля 2017 года 15:03
На валютном рынке доллар продолжает стремиться к восстановлению, укрепляясь в парах с основными валютами, которые, впрочем, и сами нашли локальные поводы для снижения. Евро не решается на подъем в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Пара обосновалась в районе 1,15, уже попробовав на прочность... читать дальше
.20 июля 2017 года 14:14
"Доллар немого подрос к рублю в ходе утренних торгов, пытаясь отойти от многомесячных минимумов. Однако в пользу российской валюты играют повышение нефтяных котировок, а также начало налогового периода и аукционы Минфина. Инвесторы сегодня будут пристально следить за ходом заседания ЕЦБ и... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:46
ложившаяся на внутренних и внешних площадках ситуация выглядит позитивной для рубля, считают специалисты Банка "Зенит". Интерес инвесторов к высокодоходным стратегиям вновь растет и может еще усилиться, если рынки не получат сегодня негативных сигналов от ЕЦБ. Локальной поддержкой выступает... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:39
Цены на нефть чувствуют себя уверенно, но поводов для масштабного "ралли" пока нет - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов. Цены на нефть чувствуют себя уверенно и торгуются на максимальных уровнях за июль. Тем не менее, поводов для масштабного... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:57
ейчас фокус нефтяного рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рыке. Краткосрочно Brent будет находиться в диапазоне... читать дальше
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