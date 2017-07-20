EUR/USD находится у максимальных значений за последние 2,5 года - FxPro

"Стараясь прозвучать мягко, глава ЕЦБ Драги всё же вызвал укрепление евро по итогам пресс-конференции по денежно-кредитной политике. В комментарии были упоминания о планах поддерживать ставки на текущих уровнях (0% по ключевой ставке) на время действия текущей программы QE и продолжительное время после. Однако дни самой программы, судя по всему, уже сочтены. Также стало ясно, что это будет все же постепенное сворачивание программы, а не резкое её завершение в декабре. Сами же разговоры о сворачивании и готовность совершить разворот подстегнули рост евро почти на фигуру от внутридневных минимумов в область 1,1570. То есть коррекция последних двух дней была отыграна за считанные минуты, и EUR/USD находится у максимальных значений за последние 2,5 года", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.