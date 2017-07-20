До конца следующей недели курс рубля продолжит колебаться между 58,85-59,50 за доллар и 67,65-68,50 за евро - eToro

"Российская валюта вот уже четвертый день находится в диапазоне 59-59,40 руб./доллар. Несмотря на весь пессимизм, связанный с геополитикой, поддержку нацвалюте оказывают затишье на сырьевом рынке, а также активные конвертации валютной выручки отечественными экспортерами в рамках продолжающегося налогового периода. Ожидается, что в ближайшие полторы недели корпорации совершат операций более чем на $5 млрд для уплаты НДС и еще около $2,5 млрд для выплаты дивидендов по итогам предыдущего квартала. Однако уже в начале следующего месяца можно ожидать очередного падения курса. Помимо уже привычного бегства заграничных фондов из российских активов и валюты иностранцы будут продолжаться конвертации полученных дивидендов в валюту. Крайне вероятно, что до конца следующей недели курс отечественной валюты продолжит колебаться между отметками 58,85-59,50 за доллар и 67,65-68,50 за евро с возможными кратковременными укреплениями в дни, на которые будут приходиться пики выплат, до 58,50 и 67,50 за доллар и евро соответственно", – предполагает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.