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Главная / Мнения аналитиков / Если М. Драги не укажет на растущие инфляционные риски в экономике ЕС, то вечером возможно снижение фондовых индексов - Dukascopy Bank SA
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20 июля 2017 года 15:34
Если М. Драги не укажет на растущие инфляционные риски в экономике ЕС, то вечером возможно снижение фондовых индексов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии четверга, 20 июля, из-за ослабления курса рубля против доллара индекс РТС снизился на 0,2%. В то же время индекс ММВБ практически не изменился и колеблется вблизи отметки 1950 пунктов. "Хуже рынка" сегодня выглядят акции российских металлургических компаний, котировки которых росли в первую половину недели вслед за промышленными металлами, отыгрывая увеличение промышленного производства в Китае. Индексы развитых стран сегодня растут на фоне публикации позитивных финансовых показателей американских компаний. Цены на нефть марки Brent с начала сегодняшнего дня не изменились и колеблются чуть ниже отметки $50 за баррель. Центральным событием четверга станут итоги заседания ЕЦБ. Если Марио Драги не укажет на растущие инфляционные риски в экономике ЕС, то можно ожидать снижения европейской валюты и индексов во второй половине дня", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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20 июля 2017 года 17:16
"Стараясь прозвучать мягко, глава ЕЦБ Драги всё же вызвал укрепление евро по итогам пресс-конференции по денежно-кредитной политике. В комментарии были упоминания о планах поддерживать ставки на текущих уровнях (0% по ключевой ставке) на время действия текущей программы QE и продолжительное время... читать дальше
.20 июля 2017 года 16:42
"В четверг российские игроки предпочитают игнорировать внешний позитив. Ко второй половине дня индекс ММВБ потерял 0,4%, отступив до 1945 пунктов, индекс РТС падал на 0,6%, до 1037 пунктов. Во второй половине дня мы ожидаем попыток нефти марки Brent закрепиться выше сопротивления, расположенного... читать дальше
.20 июля 2017 года 16:07
До конца следующей недели курс рубля продолжит колебаться между 58,85-59,50 за доллар и 67,65-68,50 за евро - eToro
Российская валюта вот уже четвертый день находится в диапазоне 59-59,40 руб./доллар. Несмотря на весь пессимизм, связанный с геополитикой, поддержку нацвалюте оказывают затишье на сырьевом рынке, а также активные конвертации валютной выручки отечественными экспортерами в рамках продолжающегося... читать дальше
.20 июля 2017 года 15:03
На валютном рынке доллар продолжает стремиться к восстановлению, укрепляясь в парах с основными валютами, которые, впрочем, и сами нашли локальные поводы для снижения. Евро не решается на подъем в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Пара обосновалась в районе 1,15, уже попробовав на прочность... читать дальше
.20 июля 2017 года 14:14
"Доллар немого подрос к рублю в ходе утренних торгов, пытаясь отойти от многомесячных минимумов. Однако в пользу российской валюты играют повышение нефтяных котировок, а также начало налогового периода и аукционы Минфина. Инвесторы сегодня будут пристально следить за ходом заседания ЕЦБ и... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:46
ложившаяся на внутренних и внешних площадках ситуация выглядит позитивной для рубля, считают специалисты Банка "Зенит". Интерес инвесторов к высокодоходным стратегиям вновь растет и может еще усилиться, если рынки не получат сегодня негативных сигналов от ЕЦБ. Локальной поддержкой выступает... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:39
Цены на нефть чувствуют себя уверенно, но поводов для масштабного "ралли" пока нет - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов. Цены на нефть чувствуют себя уверенно и торгуются на максимальных уровнях за июль. Тем не менее, поводов для масштабного... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:57
ейчас фокус нефтяного рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рыке. Краткосрочно Brent будет находиться в диапазоне... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:42
Рубль сохраняет шансы до конца текущего месяца оставаться преимущественно ниже отметки 60 в паре с долларом - "Нордеа Банк"
"Позитив со стороны нефтяного рынка, налоговый период, размещения на долговом рынке – все перечисленные факторы локально возвращают привлекательность российской валюте. Принимая во внимание, что дивидендный сезон еще в разгаре, а пик налоговых платежей впереди, рубль сохраняет шансы до конца... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:22
Преодоление Brent отметки 50 долларов за баррель станет мощным катализатором для рубля - РосЕвроБанк
"Нефть пытается вернуться к $50 за баррель Brent, а рубль продолжает попытки роста, также поддерживаемый налоговым периодом и конвертацией большого объема валюты со стороны экспортеров. Тем не менее, в начале торгов в четверг нацвалюта ослабла к доллару и евро, вновь оказавшись ниже 59 за доллар и... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:43
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) с $3,7 до $3,2 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:25
Москва. 20 июля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми площадками и нефтью, а также на фоне ослабления рубля, проседают акции АФК "Система" на судебных новостях по иску "Роснефти". читать дальше
.20 июля 2017 года 11:22
"Пока рынок ОФЗ покрывает потери, понесенные в начале июня, российские еврооблигации продолжают укрепляться (доходность -5 бп/-10 бп) даже при относительной стабильности рынка американских казначейских бумаг (+2 бп/+3 бп). Пока тема антироссийских санкций остается вне прямого поля зрения... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:02
егодняшнее заседание Европейского центрального банка будет особенно важным для рынков – регулятор сам привлек к себе пристальное внимание, подав сигнал о потенциальной смене траектории своей политики и тем самым возложил на себя большую ответственность. С того момента, отмечает региональный... читать дальше
.20 июля 2017 года 10:42
"Пара EUR/USD смогла протестировать зону 1,12-1,15 на фоне соответствующего движения дифференциала процентных ставок, проявления политрисков по США. Дальнейший рост евро сдерживается риторикой ЕЦБ, а также высоким уровнем вероятности повышения ставки ФРС. Ждем небольшого отката по паре - к зоне... читать дальше
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