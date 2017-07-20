Рубль будет в пределах 58,75-59,75 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Доллар немого подрос к рублю в ходе утренних торгов, пытаясь отойти от многомесячных минимумов. Однако в пользу российской валюты играют повышение нефтяных котировок, а также начало налогового периода и аукционы Минфина. Инвесторы сегодня будут пристально следить за ходом заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги; риторика главы ведомства задаст направление котировкам доллара и нефти. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,75-59,75 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.