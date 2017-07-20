Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне небольшого изменения нефтяных цен

Москва. 20 июля. Доллар США слегка понижается, евро лишь немного повышается при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне незначительного изменения нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,96-59,03 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,97 руб./$1 (-3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 67,94 руб./EUR1 (+1,8 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 0,9 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 63,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,18 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 33,87 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов четверга на фоне слабо меняющихся цен на нефть. Котировки "черного золота" находятся на максимальных отметках за полтора месяца благодаря позитивным данным о запасах топлива в США. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск подешевели на 0,1% - до $49,65 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,11% - до $47,27 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,73 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей.

Запасы дистиллятов упали на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей, бензина - на 4,44 млн баррелей.