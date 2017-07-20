Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, снижается АФК "Система" на новостях

Москва. 20 июля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми площадками и нефтью, а также на фоне ослабления рубля, проседают акции АФК "Система" на судебных новостях по иску "Роснефти".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1958,16 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1043,86 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар подорожал до 59,12 рубля (+0,12 рубля).

В росте лидируют рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "Роснефти" (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%).

Просели акции АФК "Система" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%).

АФК "Система" в четверг заявила отвод судье Ирине Нурисламовой из-за существенных сомнений в ее объективности и беспристрастности на процессе по иску "Роснефти" к АФК на 170,6 млрд рублей, который проходит в Уфе. Однако суд отказал "Системе" в отводе судьи (рассматривал ходатайство АФК об отводе судьи заместитель председателя Арбитражного суда Башкирии Максим Бобылев).

Индексы в США в среду обновили исторические максимумы благодаря сильным статданным по рынку недвижимости США и отчетности крупных компаний. Число новостроек в июне выросло на максимальные с октября 8,3% - до 1,215 млн, тогда как ожидалось 1,16 млн. При этом был улучшен показатель за май - число новостроек сократилось до 1,122 млн., а не до 1,092 млн, как сообщалось ранее.

В Азии в четверг индексы выросли на решении Банка Японии не вносить изменений в денежно-кредитную политику и благодаря сильным статданным из Австралии и Японии. Также плюсуют Европа (FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Руководство ЦБ Японии в очередной раз отодвинуло сроки прогнозируемого роста инфляции до таргетируемых 2% на год, до фингода, который завершается в марте 2020 года - на год позже, чем ожидалось ранее. Соответственно, можно предположить, что крайне мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии сохранится на протяжении долгого времени.

Также власти Японии сообщили, что экспорт увеличился в июне на 9,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а импорт вырос на 15,5% в годовом выражении. Экономисты в среднем прогнозировали повышение экспорта на 9,5%, импорта - на 14,4%.

Нефть утром в четверг стабилизируется после скачка накануне к 1,5-месячным максимумам на позитивных данных о запасах топлива в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $49,72 за баррель (+0,04% и +1,8% накануне), сентябрьская цена WTI - $47,33 за баррель (+0,02% и +1,6% в среду).

Запасы нефти в США сократились за неделю на 4,727 млн баррелей при прогнозах снижения на 3-3,5 млн баррелей, также сильнее ожиданий упали запасы нефтепродуктов.

Добыча нефти в США повысилась за неделю на 32 тыс. баррелей в сутки, импорт подскочил на 386 тыс. б/с., однако импорт нефти из Саудовской Аравии на минувшей неделе рухнул до 524 тыс. б/с с 851 тыс. б/с на предыдущей неделе, обновив минимум с июня 2010 года.

Кроме того, в четверг министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву сообщил, что представитель страны Омар Фарук Ибрагим посетит встречу мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится 24 июля в Санкт-Петербурге.

Нигерия, наряду с Ливией, освобождена от участия в соглашении по ограничению добычи и активно наращивает производство топлива, упавшее в последние годы из-за вооруженных нападений на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, в США сезон корпоративной отчетности проходит очень хорошо, в среду лучше ожиданий отчитался банк Morgan Stanley, что укрепило оптимизм инвесторов. На американском рынке пока благоприятно сказывается равновесное состояние экономики, при котором низкий рост потребительских цен и инфляции и слабая макроэкономическая статистика вынуждают ФРС воздержаться от быстрого повышения ставок по займам. Это благоприятно сказывается на фондовом и облигационном рынках. При этом состояние рынка труда остается достаточно хорошим, чтобы "быки" на рынке чувствовали себя спокойно.

Дальнейшая динамика российского рынка акций напрямую зависит от нефти, где ожидается сначала откат вниз от уровня $50 за баррель Brent, а далее пробитие этого уровня и рост в район $51,5 или $54,5 за баррель. Многое будет зависеть от курса доллара после заседания ЕЦБ.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, цена барреля Brent до конца недели может преодолеть отметку $50, что дает шанс российскому фондовому рынку показать свою силу, несмотря на ситуацию с банком "Югра".

На динамику торгов в четверг будут влиять данные по производственной активности в США (15:30 МСК) и решения ЕЦБ по ставке с последующими комментариями. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN), НЛМК (MOEX: NLMK) и Сбербанка (MOEX: SBER), цены которых пробивают локальные максимумы. Также для покупок интересны бумаги после "отсечки", которые в ближайшие 2-3 недели могут закрыть дивидендный "гэп" - "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и "Газпром" (MOEX: GAZP).

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, негативные внешние факторы, такие как возникшая неопределенность с фискальными и дерегуляторными стимулами в США, а также перспектива сворачивания мер количественного смягчения ЕЦБ и Банка Англии, пока не оказывают заметного давления на состояние финансовых рынков. В четверг в фокусе внимания решение ЕЦБ по ставкам (консенсус-прогноз не предполагает их изменения), а также пресс-конференция Марио Драги, которая может оказать сильное влияние на риск-аппетит, в зависимости от тональности выступления. Вечером также будут представлены данные по индексам потребительской уверенности в еврозоне (17:00 МСК) и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии (15:30 МСК).

Российский рынок акций завершил большой дивидендный сезон в районе отметки 1950 пунктов по ММВБ, что является неплохим результатом и настраивает на возможность ускорения восстановления в направлении отметок начала года во втором полугодии. Спрос на риск на глобальных рынках сохраняется на высоком уровне, что в сочетании с повышением стоимости Brent и относительной устойчивости курса рубля позволяет рассчитывать на продолжение положительной переоценки российских активов.

В четверг индекс ММВБ в течение дня может протестировать 100-дневную скользящую среднюю (1962 пункта).

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что российские бумаги демонстрируют весьма сильные попытки закрыть дивидендный разрыв после отсечек реестров, что сохраняет вероятность роста до 2000 пунктов по ММВБ. Негативным сценарий станет лишь тогда, когда будет закрыт день и неделя ниже 1920 пунктов.

Снижение вероятности агрессивного повышения ставки ФРС, замедление инфляции в еврозоне и в Великобритании создают более позитивный фон для восстановления игры carry-trade. Риски сокращения разрыва доходности за счет ставок в долларе и евро снизились, и инвесторы вновь начали возвращаться в высокодоходный рубль. И, наконец, нефть вблизи $50 также не стимулирует продажи рубля.

Американские производители стали отреагировали ростом котировок на безрезультатный старт переговоров по сокращению дисбалансов в торговле США и Китая. КНР не торопится расширять доступ на свой рынок, сокращать еще больше производство стали, а также отменять государственные субсидии для производителей. Соответственно, вероятность повышения импортных пошлин для китайской стали существенно возрастает.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6%), СК "Южурал-АСКО" (+5,3%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4,6%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+4,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%).

Подешевели бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,8%), "Северстали" (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,516 млрд руб. (из них 1,712 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).